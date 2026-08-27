Gazzetta dello Sport: “Padova, entusiasmo alle stelle: arriva Artistico. È già febbre per il derby col Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Grande entusiasmo in casa Padova dopo la vittoria conquistata sul campo del Pisa e le ultime novità provenienti dal mercato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la squadra si prepara ad accogliere Gabriele Artistico, mentre cresce l’attesa per il derby di sabato sera contro il Verona.

Sarà il 66° derby tra le due squadre e la sfida manca da oltre sette anni. L’ultimo precedente risale al 7 gennaio 2019, quando il Padova si impose per 3-0.


Derby, biglietti a ruba

L’attesa coinvolge entrambe le tifoserie. Nonostante la sconfitta casalinga all’esordio contro l’Ascoli, i sostenitori del Verona hanno esaurito in poche ore i 1.500 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti.

Grande risposta anche sul fronte padovano, con la nuova curva Sud già esaurita. La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre il risultato della campagna abbonamenti, chiusa con 6.324 tessere vendute: si tratta del record del Padova per i campionati disputati in Serie B, un primato che resisteva da trent’anni.

Artistico ha detto sì al Padova

L’entusiasmo è alimentato soprattutto dal mercato. Dopo l’acquisto di Luca Moro dal Sassuolo, il Padova ha concluso anche la lunga trattativa con la Lazio per Gabriele Artistico.

L’attaccante, reduce da una stagione allo Spezia nella quale ha realizzato 13 gol, sperava fino all’ultimo di poter rimanere in Serie A con la Lazio. La trattativa si era complicata anche per l’inserimento di Avellino, Sampdoria e Modena, ma alla fine Artistico ha accettato la destinazione.

Adesso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, manca soltanto l’ufficialità con la firma del contratto, che dovrebbe essere probabilmente triennale. L’investimento del Padova dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro, bonus compresi.

Con Artistico e Moro, oltre a Bortolussi, Caprari, Lasagna e Seghetti, il tecnico Calabro avrà a disposizione nuove soluzioni per un reparto offensivo che nelle prime uscite aveva mostrato qualche difficoltà nel concretizzare quanto prodotto.

Zanimacchia, lungo stop

Alle buone notizie si contrappone però l’infortunio di Luca Zanimacchia, uscito malconcio dalla partita di Pisa. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro.

Il giocatore dovrà sottoporsi sabato a Milano a un intervento chirurgico di osteosintesi con vite, eseguito dal dottor Loris Perticalini. Soltanto dopo l’operazione sarà possibile stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero, anche se la prospettiva indicata dalla Gazzetta dello Sport è di uno stop nell’ordine dei due-tre mesi.

Calabro dovrà quindi trovare subito una soluzione in vista del derby. L’ipotesi più immediata porta al giovane ex Inter Cocchi, già utilizzato nel finale della gara di Pisa. Un’altra possibilità è rappresentata da Capelli, mentre appare più difficile un nuovo intervento sul mercato.

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