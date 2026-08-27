Gazzetta dello Sport: “Perin, che folla! Palermo già pazza del nuovo portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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È subito amore tra Mattia Perin e Palermo. L’arrivo del nuovo portiere rosanero ha acceso l’entusiasmo della città, con una grande partecipazione di tifosi per il primo incontro con l’ex Juventus. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport.

Perin è stato accolto da oltre mille sostenitori, accorsi per dare il benvenuto al nuovo estremo difensore del Palermo. Una vera e propria dimostrazione d’affetto che testimonia l’entusiasmo generato dal suo arrivo.


Il portiere ha inoltre firmato un contratto triennale con il club rosanero, dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura in Sicilia.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il feeling con la piazza è stato immediato: Palermo si è già accesa per Perin, protagonista di un’accoglienza da grande colpo di mercato.

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