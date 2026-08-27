Il Resto del Carlino: “Ascoli, Brunori è il colpaccio: strappato in extremis al Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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L’Ascoli accoglie Matteo Brunori. L’ex capitano del Palermo è ufficialmente un nuovo attaccante bianconero e rappresenta il grande colpo messo a segno dal direttore sportivo Matteo Patti. A raccontare l’arrivo del centravanti è Massimiliano Mariotti su Il Resto del Carlino.

L’Ascoli è riuscito a inserirsi in extremis nella corsa a Brunori, superando il Modena, che sembrava ormai pronto ad assicurarsi l’attaccante. Il classe 1994 lascia il Palermo e approda nelle Marche con la formula del prestito con diritto di riscatto.


Ieri è andato in scena il vero e proprio Brunori-day. Dopo l’arrivo in città, l’attaccante ha visitato il Del Duca e successivamente ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di Francesco Tomei. Brunori ha scelto di indossare la maglia numero 99.

Come riferisce Massimiliano Mariotti su Il Resto del Carlino, i tifosi sperano di poter vedere il nuovo acquisto già sabato sera contro la Carrarese, anche soltanto per una parte dell’incontro.

Brunori, cinque stagioni e 76 gol con il Palermo

Nel ripercorrere la carriera dell’attaccante, Il Resto del Carlino dedica ampio spazio alla sua esperienza in rosanero. È proprio a Palermo che Brunori ha vissuto alcune delle pagine più importanti della propria carriera.

Nella stagione 2021/22 è stato il grande protagonista della promozione dalla Serie C alla B: 44 presenze tra campionato e playoff e 29 gol, conquistando anche il titolo di capocannoniere del girone C. Il 12 giugno 2022, nella finale playoff di ritorno contro il Padova, fu proprio Brunori a trasformare il rigore decisivo per la promozione.

Complessivamente, sottolinea Massimiliano Mariotti, l’attaccante ha trascorso cinque stagioni in Sicilia, una in Serie C e quattro in Serie B, totalizzando con il Palermo 175 presenze, 76 gol e 18 assist.

Nella scorsa stagione ha inoltre vissuto alcuni mesi alla Sampdoria, con 18 presenze, 3 reti e 3 assist.

Adesso per Brunori comincia una nuova avventura. Dopo aver scritto pagine importanti della storia recente del Palermo, l’attaccante proverà a diventare protagonista anche con la maglia dell’Ascoli.

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