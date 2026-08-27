La Nazione: “Arezzo, verso il Palermo filtra ottimismo per Cerri. Mercato, Mancini è ufficiale”

Settimana particolarmente intensa per l’Arezzo, diviso tra la preparazione della prima partita casalinga di Serie B contro il Palermo e gli ultimi giorni di mercato. Dopo la vittoria ottenuta ad Avellino, l’ambiente amaranto vive un momento di grande entusiasmo. A fare il punto è La Nazione di Arezzo.

In vista della sfida di domenica contro la squadra di Filippo Inzaghi, arrivano indicazioni positive sulle condizioni di Cerri. L’attaccante sta meglio e ieri ha svolto un lavoro differenziato. Oggi dovrebbe tornare ad allenarsi a pieno regime con il resto del gruppo.





Filtra dunque ottimismo per una possibile prima convocazione dell’ex Cesena. Cerri potrebbe rappresentare un’arma in più a disposizione di Cristian Bucchi contro il Palermo, con la possibilità anche di trovare spazio per uno spezzone di partita.

Mercato, ufficiale Mancini

Intanto l’Arezzo continua a muoversi sul mercato. È stato ufficializzato l’arrivo di Davide Mancini, difensore mancino classe 2005 proveniente dal Campobasso. Il centrale ha firmato un contratto biennale e ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni.

Nella passata stagione Mancini ha giocato nel Südtirol, raccogliendo quattro presenze, una delle quali da titolare. In precedenza aveva totalizzato 19 presenze complessive in Serie C con il Campobasso.

Percorso inverso per Lorenzo Coccia, che si trasferisce al Campobasso. Il terzino saluta l’Arezzo dopo 52 partite, un gol e due assist.

L’arrivo di Mancini è legato anche alla situazione di Marco Chiosa, messo sul mercato. Secondo quanto riportato da La Nazione, sul difensore ci sono il Livorno e due club del girone C di Serie C, Bari e Salernitana.

Il direttore Cutolo punta comunque ad aggiungere un altro centrale mancino. Tra i profili valutati c’è Obric dell’Atalanta, classe 2006, anche se resta da capire se la scelta definitiva ricadrà su un giovane o su un elemento con maggiore esperienza nella categoria.

Arezzo, si cerca anche un attaccante

Un altro tassello da inserire riguarda il reparto offensivo, indipendentemente dalla permanenza di Cianci, che appare ormai molto probabile.

Tra gli over, Mancuso del Mantova resta il primo nome della lista. Per quanto riguarda i giovani, invece, secondo alcuni siti specializzati sarebbe tornato d’attualità Okoro del Venezia, seguito anche dal Südtirol.

Sul fronte delle uscite, infine, Ravasio sembra destinato al Foggia, anche se il buon esito dell’operazione non è ancora scontato.

Il mercato procede, ma l’attenzione di Bucchi è già rivolta al Palermo: dopo il successo di Avellino, l’Arezzo cerca conferme nella prima gara casalinga della stagione.