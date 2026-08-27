La Nazione: “Arezzo-Palermo, il Comunale è già esaurito: oggi la decisione sull’aumento della capienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Cresce l’attesa per Arezzo-Palermo, gara che segnerà il ritorno della formazione amaranto al Comunale in Serie B dopo 19 anni. Come racconta La Nazione di Arezzo, lo stadio è già tutto esaurito con gli attuali 7.450 posti e questa mattina è attesa una decisione importante sull’eventuale ampliamento della capienza.

L’ultima partita dell’Arezzo in Serie B disputata al Comunale risale al 3 giugno 2007, quando gli amaranto pareggiarono 0-0 contro il Modena davanti a 5.501 spettatori. Domenica quel dato sarà quasi raggiunto soltanto dagli abbonati: sono infatti 5.371 le tessere sottoscritte.


Numeri che, sottolinea La Nazione, testimoniano l’attesa che accompagna la sfida contro il Palermo. Con gli attuali 7.450 posti tutti occupati, l’attenzione è rivolta alla riunione della commissione di vigilanza prevista questa mattina.

Arezzo-Palermo, possibile aumento della capienza

L’Arezzo ha chiesto di poter aumentare la capienza dello stadio per tutte le partite interne del campionato, dopo aver effettuato una serie di lavori e interventi.

In caso di via libera, la Curva Nord destinata agli ospiti passerebbe dagli attuali 800 a 2.000 posti, mentre la Curva Sud aumenterebbe da 3.450 a 4.500.

Per quanto riguarda i sostenitori del Palermo, tuttavia, le autorità di pubblica sicurezza hanno stabilito un limite massimo di 500 biglietti, tagliandi che, secondo quanto riportato da La Nazione di Arezzo, sono già terminati.

L’eventuale deroga permetterebbe invece di mettere nuovamente a disposizione dei sostenitori amaranto 1.050 biglietti per la Curva Sud. In caso di risposta positiva, i nuovi tagliandi potrebbero essere messi in vendita già nel pomeriggio di oggi o, al più tardi, domani mattina attraverso i consueti canali TicketOne.

Novità anche per i parcheggi

Intanto, dopo alcune polemiche e proteste, il tavolo tecnico del Gos riunitosi ieri ha disposto di riservare 50 posti auto nell’area del parcheggio dell’impianto di baseball, situato a circa 250 metri dall’ingresso della tribuna, ai disabili senza accompagnamento, ai quali non è stato autorizzato l’accesso al parcheggio di piazzale Lorentini.

Arezzo-Palermo si prepara dunque a essere accompagnata da una grande cornice di pubblico, mentre resta da conoscere la decisione definitiva sull’ampliamento della capienza del Comunale.

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