Repubblica Palermo: “Perin, un giorno da rosanero tutto d’un fiato: «Sono qui per vincere insieme a voi»”

Un viaggio lungo 905 chilometri e 42 metri, tra visite mediche, scali e attese, prima di immergersi immediatamente nella nuova realtà. È iniziata senza pause l’avventura di Mattia Perin con il Palermo. A raccontare il primo intenso giorno rosanero del portiere è Alessandro Geraci su Repubblica Palermo.

Il percorso di Perin è cominciato da Verona, dove ha ottenuto il via libera dopo le visite mediche, ed è proseguito con una notte trascorsa a Roma. Ieri mattina l’arrivo a Palermo e, appena mezz’ora dopo l’atterraggio, l’ingresso al centro sportivo di Torretta.





Nessun periodo di ambientamento. Perin si è presentato a Filippo Inzaghi ed è subito sceso in campo per il primo allenamento. Come racconta Geraci su Repubblica Palermo, il nuovo portiere si è messo in evidenza con interventi di livello, mostrando reattività e una buona condizione atletica.

Gli incontri con Bani e Ranocchia

La prima giornata è servita anche per conoscere e ritrovare i nuovi compagni. Perin si è intrattenuto con il gruppo, ha parlato a lungo con Palumbo e ha ritrovato Ranocchia, già conosciuto durante il periodo alla Juventus.

Particolarmente significativo anche l’incontro con Mattia Bani. I due avevano condiviso la stagione 2020/21 al Genoa, un’annata complicata anche dall’emergenza Covid che aveva colpito pesantemente la squadra rossoblù.

Dopo l’allenamento è arrivato il momento della classica fotografia con la sciarpa del Palermo. Successivamente Perin ha visitato il Palermo Museum, entrando in contatto con la storia del club.

L’abbraccio dei tifosi al Barbera

Alle 19 è arrivato il momento più emozionante della giornata. Nel piazzale davanti al Renzo Barbera, Perin ha ricevuto il primo grande abbraccio dei suoi nuovi tifosi.

Cori e sciarpe hanno accompagnato il saluto del portiere, che dal balcone dello stadio ha mandato un messaggio chiarissimo al popolo rosanero: «So cosa rappresenta per voi questa maglia e sono qui per vincere insieme a voi».

Un’accoglienza particolarmente calorosa che, sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, ha immediatamente proiettato Perin nella nuova avventura.

Perin subito titolare, Joronen verso un lungo stop

Il nuovo acquisto dovrebbe essere immediatamente protagonista. Secondo Repubblica Palermo, Perin giocherà titolare contro l’Arezzo, prendendo stabilmente il posto di Jesse Joronen.

Per il finlandese, infatti, la lussazione alla spalla richiederà un’operazione chirurgica. Lo stop previsto è compreso tra quattro e sei mesi.

Intanto prosegue anche il mercato. Matteo Brunori ha ufficialmente lasciato il Palermo trasferendosi all’Ascoli in prestito con diritto di opzione, mentre per completare l’attacco resta nel mirino Alessandro Gabrielloni del Como.

La pista, però, si è complicata: secondo quanto riportato da Geraci su Repubblica Palermo, sull’attaccante si è inserita con decisione anche la Sampdoria.