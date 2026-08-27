Palermo, il primo giorno di Perin in rosanero: dall’arrivo in città all’abbraccio con i tifosi
Il Palermo ripercorre attraverso un video il primo giorno in rosanero di Mattia Perin, nuovo portiere arrivato a titolo definitivo dalla Juventus.
Le immagini pubblicate dal club raccontano le prime ore palermitane dell’estremo difensore: dall’arrivo in città fino al primo allenamento con la nuova maglia, passando per i momenti vissuti all’interno della nuova realtà rosanero.
Il racconto si conclude con il momento più emozionante della giornata, l’abbraccio con i tifosi al Renzo Barbera. Perin ha salutato il pubblico presente nel piazzale dello stadio, ricevendo una calorosa accoglienza nel giorno che ha dato ufficialmente il via alla sua nuova avventura.