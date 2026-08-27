Palermo, prosegue la preparazione verso Arezzo: lavoro su attacco, cross e tiri in porta
Prosegue al Palermo CFA la preparazione dei rosanero in vista della prossima trasferta di campionato contro l’Arezzo.
La squadra guidata da Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento. Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento tecnico, il gruppo ha svolto un’esercitazione incentrata sull’attacco della porta.
Nella parte conclusiva della seduta, invece, spazio a cross e tiri in porta, proseguendo così il lavoro di avvicinamento alla gara esterna contro la formazione amaranto.