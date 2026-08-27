Avellino, colpo Cheddira

L’Avellino piazza un importante colpo per il reparto offensivo. È fatta per l’arrivo di Walid Cheddira, attaccante classe 1998 di proprietà del Napoli.

Il club irpino ha deciso di investire sull’italo-marocchino, reduce dalla passata stagione trascorsa prima al Sassuolo e successivamente al Lecce, con un bilancio complessivo di 4 gol in Serie A.





L’operazione è stata portata avanti sottotraccia dal direttore sportivo Mario Aiello, che nel giro di poche ore è riuscito a ottenere il sì del centravanti. Un investimento importante voluto dal presidente D’Agostino per rinforzare l’attacco.

Cheddira si trasferirà all’Avellino a titolo definitivo dal Napoli e firmerà un contratto quadriennale. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche e la successiva firma che completerà l’operazione.