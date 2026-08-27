Palermo-Sampdoria: biglietti in vendita, le info

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto che alle ore 16.00 di giovedì 27 agosto inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, valevole per la 3ª giornata del Campionato Serie BKT 2026-2027 e in programma lunedì 7 settembre alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.





MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che per effettuare acquisti online sulla pagina biglietteria Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

PAGINA BIGLIETTERIA PALERMO FC;

PUNTI VENDITA VIVATICKET presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera).

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI Settore Intero Donne / Over 65* / Under 16** Under 14*** Centralissima 115 € 100 € N.D. Tribuna Centrale 80 € 63 € N.D. Tribuna Laterale 54 € 44 € N.D. Gradinata Inferiore 38 € 33 € N.D. Gradinata Superiore 32 € 25 € 16 € Curve 24 € 20 € N.D.

“N.D.” Riduzione non disponibile

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** riservato ad utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** riservato ad utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

CAMBIO UTILIZZATORE

Intero: cedibile a tutti.

Ridotto donna: cedibile solo a donna.

Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65.

Ridotto under 16: cedibile solo ad utenti under 16.

Ridotto under 14: non cedibile.

Si specifica che il servizio di cambio utilizzatore per gli abbonamenti avrà un costo di 3 € per ogni operazione di cambio effettuata, secondo le modalità sopra descritte.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario: