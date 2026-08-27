Di Marzio: “Palermo: chiuso Gabrielloni. Domani le visite mediche”

Il mercato del Palermo non è ancora finito e, dopo il colpo Mattia Perin, il club rosanero è pronto a piazzare un altro innesto per il reparto offensivo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Palermo ha chiuso per Alessandro Gabrielloni, attaccante di proprietà del Como. Il giocatore si trasferirà in rosanero con la formula del prestito.





Gabrielloni rappresenterà una nuova soluzione per l’attacco del Palermo, soprattutto dopo la partenza di Matteo Brunori, trasferitosi all’Ascoli.

Il classe 1994 è dunque pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sicilia. Il prossimo passo sarà rappresentato dalle visite mediche, in programma domani a Verona. Superati gli accertamenti, Gabrielloni potrà poi procedere con la firma e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.

Un’altra operazione importante per la società rosanero, che continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.