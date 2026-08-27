Avellino, non solo Cheddira: gli irpini tentano il colpo Sottil dalla Fiorentina

L’Avellino continua a essere protagonista sul mercato. Dopo aver definito l’arrivo di Walid Cheddira dal Napoli, superando una concorrenza particolarmente agguerrita, il club irpino è già al lavoro per aggiungere un altro tassello importante alla propria rosa.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’Avellino avrebbe effettuato un sondaggio concreto per Riccardo Sottil, chiedendo il giocatore alla Fiorentina con la formula del prestito.





L’esterno offensivo è rientrato in maglia viola dopo la recente esperienza con il Lecce e il suo futuro è ancora da definire. La Fiorentina sta effettuando le proprie valutazioni sulla proposta arrivata dagli irpini.

Per l’Avellino potrebbe quindi profilarsi un altro movimento di mercato di rilievo. Dopo Cheddira, la società vuole continuare a rinforzare la squadra e Sottil rappresenta un’opzione particolarmente interessante.

La trattativa è ancora in fase di valutazione, ma il tentativo dell’Avellino è concreto: nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi aggiornamenti sul futuro di Sottil.