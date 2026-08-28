Cremonese, in chiusura Shpendi: accordo vicino con il Cesena per 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (23) Shpendi

Cristian Shpendi è vicino a lasciare il Cesena per trasferirsi alla Cremonese. Dopo essere stato accostato anche al Palermo, l’attaccante è ora a un passo dal club grigiorosso. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

La Cremonese, reduce dalla sconfitta di misura sul campo dell’Empoli, sta infatti definendo l’operazione con il Cesena sulla base di 4 milioni di euro. L’accordo tra le due società viene indicato come molto vicino.


Un’operazione che conferma i buoni rapporti di mercato tra Cremonese e Cesena. I due club, infatti, avevano già concluso nel corso di questa sessione il trasferimento di Tommaso Berti in Lombardia.

Shpendi è reduce da una stagione importante con la maglia bianconera. Nel campionato 2025/26 ha totalizzato 38 presenze e 3.042 minuti, realizzando 12 gol e 5 assist.

La Cremonese è dunque pronta ad assicurarsi uno dei migliori attaccanti dell’ultima Serie B, con la trattativa che è ormai entrata nella fase conclusiva.

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