Palermo, duello Cavese-Pianese per Buttaro

Il futuro di Alessio Buttaro potrebbe essere ancora in Serie C. Il terzino destro di proprietà del Palermo è infatti finito nel mirino di due società della terza serie: Cavese e Pianese.

A riportare la notizia è La Casa di C, giornale del network di Gianluca Di Marzio, secondo cui i due club sono interessati al classe 2002 e potrebbero contenderselo in questa fase conclusiva del calciomercato.





Buttaro è reduce dall’esperienza in prestito al Foggia. Nella scorsa stagione il difensore ha collezionato 30 presenze con la formazione rossonera.

Il suo futuro resta dunque da definire, con Cavese e Pianese indicate da La Casa di C come le due società interessate al calciatore di proprietà del Palermo.