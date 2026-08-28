Gazzetta dello Sport: “Lampo Avellino, ecco Cheddira. Gabrielloni è del Palermo”

Il Palermo piazza il colpo per completare il reparto offensivo. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha definito l’arrivo di Alessandro Gabrielloni dal Como con la formula del prestito. L’attaccante sarà la nuova alternativa a Joel Pohjanpalo.

L’operazione è stata chiusa nella stessa giornata in cui Mattia Perin ha raccontato quanto Paulo Dybala gli abbia parlato bene del Palermo e della città.





Gabrielloni, il profilo scelto da Osti

Secondo quanto riferisce Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Gabrielloni è stato individuato come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Pohjanpalo. La sua duttilità e l’esperienza permetteranno a Filippo Inzaghi di concedere respiro al centravanti finlandese senza alterare gli equilibri del reparto.

Gabrielloni arriva dal Como ed è reduce dal prestito della scorsa stagione alla Juve Stabia. L’attaccante marchigiano si prepara dunque a iniziare una nuova esperienza in Serie B con la maglia rosanero.

Le Douaron verso il Troyes

L’arrivo di Gabrielloni produce conseguenze anche sul mercato in uscita. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’inserimento in rosa del nuovo attaccante mette Jérémy Le Douaron sulla lista delle partenze.

Il francese è destinato a tornare in patria per trasferirsi al Troyes, altra società appartenente alla galassia City Football Group.

Avellino, colpaccio Cheddira

La giornata di mercato è stata particolarmente movimentata anche per l’Avellino, che ha definito l’acquisto di Walid Cheddira dal Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club irpino verserà 2 milioni di euro più bonus per acquistare il marocchino a titolo definitivo. Per l’attaccante è pronto un contratto quadriennale.

Cheddira torna così in Serie B tre anni dopo l’esperienza con il Bari. Decisivi nell’operazione i rapporti tra i direttori sportivi Manna e Aiello e l’investimento garantito dal presidente D’Agostino dopo l’infortunio di Fila.

«Dopo una notte di duro lavoro ho deciso di fare un regalo alla piazza. E non è finita qui…», ha dichiarato il patron dell’Avellino, con il club che ha effettuato anche un sondaggio con la Fiorentina per Sottil.

Cheddira, arrivato ad Avellino per sostenere le visite mediche, ha invece commentato: «Sono soddisfatto e prontissimo a far felice i tifosi».

Verona, Zappa è ai dettagli

Si muove anche il Verona, vicino a chiudere con il Cagliari per Gabriele Zappa. L’intesa per il laterale destro è ormai ai dettagli. Resta vicino anche Iannoni del Sassuolo, nell’ambito dell’operazione Belghali.

Tra le altre operazioni segnalate da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, è diventato ufficiale il trasferimento di Di Nardo dal Pescara alla Juve Stabia, mentre la Carrarese ha annunciato Topalovic dall’Inter e Martini dal Südtirol.