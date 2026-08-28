Serie B, oggi parte la seconda giornata: Cremonese-Modena, probabili formazioni e dove vederla in TV

Seconda giornata di Serie B e subito un banco di prova importante per il Modena. Questa sera alle 20.30, allo stadio Zini, i gialloblù saranno ospiti della Cremonese. Una partita particolare soprattutto per Daniele Galloppa, che ritroverà dall’altra parte Marco Giampaolo, suo ex allenatore.

«A Cremona sarà una partita diversa rispetto a Benevento – ha spiegato Galloppa, come riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo di Stefano Ferrari –. Incontreremo una squadra forte e organizzata, allenata da un mister di cui ho grande stima. Sono stato un suo giocatore e a lui sono legato. Mi aspetto una partita molto difficile».





Galloppa: «Metteremo in campo la miglior formazione»

Il tecnico del Modena non vuole fare calcoli nella scelta dell’undici iniziale: «Metteremo in campo la miglior formazione possibile, io ragiono il calcio in questo modo. A Benevento abbiamo fatto una scelta, poi nel secondo tempo siamo tornati su un’opzione che avevo già in testa e siamo stati fortunati e ripagati».

Galloppa ha analizzato anche quanto accaduto nella prima partita: «A Benevento nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto con la palla nei piedi, giro palla sterile ed errori che hanno permesso a loro di ripartire».

Secondo quanto scrive Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, l’allenatore gialloblù considera quanto accaduto nella giornata inaugurale una dimostrazione dell’equilibrio che caratterizzerà il torneo.

«La prima giornata è stata la fotografia della Serie B e serve anche a me come allenatore per capire quanto bisogna stare dentro alle partite. Cremonese, Verona e Pisa hanno perso, ho visto dal vivo Cesena-Sampdoria, che improvvisamente è girata da una parte all’altra e questo è il segnale di quanto sia equilibrato questo campionato».

«Cremonese ferita, per noi sarà un esame»

La sconfitta dei grigiorossi all’esordio rende, secondo Galloppa, la trasferta ancora più complicata: «A Cremona sarà difficile perché incontriamo una squadra ferita, che giocherà in casa e vorrà fare una grande partita. Per noi sarà un esame per capire a che punto siamo. Bisogna giocarla con coraggio e petto in fuori».

Buone notizie arrivano anche dalla rosa. Olzer resta una pedina importante, mentre Galloppa può nuovamente contare su Azzi: «Olzer? È un giocatore importante per noi. Può dare diverse soluzioni. Così come è importante aver recuperato Azzi».

Il tecnico ha apprezzato soprattutto l’atteggiamento dell’intero gruppo nella vittoria di Benevento: «Va di moda dire o vinci o impari, noi abbiamo vinto ma dobbiamo imparare perché possiamo fare molto meglio».

Montevago ancora dalla panchina

Come riferisce il Corriere dello Sport, Montevago dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Galloppa chiede tempo al giovane attaccante: «Il salto dalla C alla B non è piccolo. Deve migliorare, pulirsi nelle scelte tecniche e anche nel fare le scelte giuste. Il livello e la qualità degli avversari si è alzato. Può già rientrare nelle rotazioni».

A Cremona il Modena potrà contare anche su una presenza importante dei propri sostenitori. Sono attesi circa mille tifosi gialloblù allo Zini.

«Questo ci deve dare ancora più forza. Vorrei che tutto l’ambiente ci aiutasse a trascinare questa squadra il più in alto possibile, siamo contenti di avere tanti tifosi al seguito e speriamo di regalare loro un’altra gioia come a Benevento».

Cremonese-Modena, le probabili formazioni

Secondo la grafica del Corriere dello Sport, la Cremonese dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, mentre Galloppa dovrebbe confermare il 3-4-2-1.

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Vogliacco, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Pontisso, Gerli; Berti, Bonazzoli, Vandeputte; De Luca. Allenatore: Giampaolo.

Modena (3-4-2-1): Chichizola; Nieling, Nador, Beyuku; Zampano, Bianco, Brugman, Tonoli; Caso, Olzer; Ambrosino. Allenatore: Galloppa.

Cremonese-Modena: oggi, ore 20.30, stadio Zini.

TV: DAZN.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

VAR: Piccinini. AVAR: Meraviglia.