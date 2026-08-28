Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: debutta Perin, Strefezza dal 1′. Cerri recupera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (87)

Si avvicina Arezzo-Palermo e iniziano a delinearsi le scelte dei due allenatori. Secondo il Corriere dello Sport, tra i rosanero è pronto al debutto Mattia Perin, mentre in casa amaranto Alberto Cerri ha recuperato ed è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Qui Arezzo: Cianci resta il riferimento offensivo


Nonostante il recupero di Cerri, Cristian Bucchi dovrebbe confermare Cianci al centro dell’attacco. A centrocampo ancora fiducia a Iaccarino in cabina di regia, affiancato da Ionita e Sala.

Nessuna variazione prevista neppure nel reparto arretrato, con Gilli al fianco di Illanes.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Tavernelli.
A disposizione: Seculin, Serban, Mena Martinez, Coppolaro, Cagnano, Mawuli, Chierico, Viviani, Pattarello, Cerri, Varela.
Allenatore: Bucchi.

Qui Palermo: Perin subito, Strefezza verso una maglia da titolare

La principale novità del Palermo riguarda la porta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Perin è pronto a debuttare in rosanero.

Per il resto, Inzaghi dovrebbe mantenere sostanzialmente invariato l’assetto. Sulla fascia destra Pierozzi è favorito su Cassandro, mentre sulla trequarti Strefezza si candida a partire dal primo minuto, con Vavassori inizialmente in panchina. Ancora assente per squalifica Antonio Palumbo.

Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Nespola, Fortin, Peda, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Gomes, Estevez, Vavassori, Gyasi, Le Douaron.
Allenatore: Inzaghi.

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