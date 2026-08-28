Giornale di Sicilia: “Le Douaron va al Troyes, arriva Gabrielloni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Il Palermo entra nel vivo dell’ultima fase del mercato e si prepara a completare il reparto offensivo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società rosanero ha individuato in Alessandro Gabrielloni il profilo ideale per offrire a Filippo Inzaghi un’alternativa a Pohjanpalo.

L’operazione è ormai definita sulla base di un trasferimento in prestito. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Gabrielloni sosterrà oggi le visite mediche, passaggio che precederà l’inizio della sua nuova esperienza a disposizione di Inzaghi.


Le Douaron verso il Troyes

Parallelamente all’arrivo dell’attaccante, il Palermo ha lavorato sulle uscite necessarie per liberare spazio nella lista degli over.

In questo scenario rientra la partenza di Jérémy Le Douaron. Come scrive Massimiliano Radicini, l’attaccante è destinato a tornare in Francia e il suo trasferimento al Troyes viene indicato ormai in dirittura d’arrivo.

Il club francese era una delle società che nelle ultime settimane aveva manifestato maggiore interesse nei confronti di Le Douaron. La sua uscita consentirà dunque al Palermo di intervenire sul reparto avanzato con Gabrielloni.

Le ultime ore di mercato si preannunciano quindi decisive: secondo il Giornale di Sicilia, il mosaico offensivo rosanero è vicino a completarsi con Gabrielloni alle spalle di Pohjanpalo e Le Douaron diretto al Troyes.

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