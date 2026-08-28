Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza prova a convincere Inzaghi: ad Arezzo sfida Vavassori per una maglia”

Gabriel Strefezza cerca il primo vero acuto con il Palermo. I tifosi rosanero lo hanno già accolto con grande entusiasmo, ma adesso l’italo-brasiliano punta a ritagliarsi uno spazio sempre più importante sul terreno di gioco. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la prima occasione potrebbe arrivare già nella trasferta di Arezzo.

Finora Strefezza ha disputato uno spezzone sia contro il Lecce, per 28 minuti recupero escluso, sia contro la Juve Stabia, per 26 minuti. Dal punto di vista atletico sono ancora necessari ulteriori passi avanti, ma tra la gara di domenica e quella di Coppa Italia contro il Mantova di giovedì prossimo l’esterno spera che Filippo Inzaghi possa concedergli una chance dal primo minuto.





Un investimento da 4 milioni

Che Strefezza sia destinato ad avere un ruolo di primo piano non sembra essere in discussione. Il Giornale di Sicilia ricorda infatti come il Palermo abbia investito 4 milioni di euro per acquistarlo dall’Olympiakos, con l’obiettivo di renderlo uno degli elementi centrali della squadra.

Nel frattempo, l’esterno si sta godendo l’affetto della piazza. Insieme a Federico Barba, suo ex compagno al Como, ha partecipato al Meet&Greet organizzato dal Palermo al Barbera. Circa un centinaio di tifosi hanno incontrato i due calciatori tra fotografie, selfie e autografi.

Un entusiasmo confermato anche dalle vendite: come sottolinea Alessandro Arena, la maglia numero 7 di Strefezza è già tra le più vendute.

Inzaghi cerca la posizione migliore

Oltre alla crescita atletica, sarà importante trovare la collocazione ideale all’interno del 4-2-3-1 di Inzaghi. La posizione naturale indicata dal quotidiano è quella sulla destra, anche perché sull’altra fascia Johnsen appare al momento intoccabile dopo un avvio di stagione molto incisivo.

Partendo da destra, Strefezza avrebbe la possibilità di rientrare sul piede preferito dopo il dribbling. Rapidità e tecnica possono inoltre trasformarlo in un’importante fonte di assist e gol.

Nell’ultima stagione, ricorda il Giornale di Sicilia, Strefezza ha realizzato tre reti complessive tra Olympiakos e Parma, mentre l’anno precedente aveva segnato sei gol con il Como in Serie A. Il suo picco realizzativo resta la stagione 2021/22, quando trascinò il Lecce alla promozione con 14 reti.

Strefezza-Vavassori, ballottaggio per Arezzo

Per la gara di Arezzo si ripropone quindi il confronto con Vavassori. L’ex Atalanta è partito titolare sia in Coppa Italia sia nella prima giornata di campionato, mostrando, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, maturità e personalità nonostante i vent’anni.

Strefezza, però, è destinato a guadagnare terreno con il miglioramento della condizione. Entrambi rappresentano inoltre armi preziose anche a gara in corso: la loro rapidità può diventare particolarmente efficace quando le difese avversarie iniziano ad accusare la stanchezza.

Ad Arezzo, dunque, Inzaghi dovrà decidere se concedere a Strefezza la prima occasione dal 1′ oppure affidarsi ancora a Vavassori, aspettando il momento giusto per lanciare definitivamente il numero 7.