La Nazione: “Arezzo-Palermo, Comunale verso il pienone: Cerri recupera, dubbio Tavernelli”

L’Arezzo si prepara alla prima partita casalinga in Serie B dopo 19 anni. Domenica alle 19 al Comunale «Città di Arezzo» arriverà il Palermo di Filippo Inzaghi e l’attesa in città continua a crescere, con importanti novità sia sul fronte dello stadio sia per quanto riguarda la formazione di Cristian Bucchi.

Come riporta La Nazione, è arrivato il via libera definitivo della Commissione Provinciale di Vigilanza all’ampliamento della capienza della Curva Sud, che passa da 3.450 a 4.500 posti. Saranno quindi messi a disposizione altri 1.050 biglietti per i sostenitori amaranto, acquistabili esclusivamente nei punti vendita fisici e non online.





I settori di tribuna centrale e laterale sono invece già esauriti. Il provvedimento riguarda anche la Curva Nord, la cui capienza passa da 800 a 1.500 posti, ma per Arezzo-Palermo non cambierà la disponibilità riservata ai sostenitori rosanero: il Gos aveva già stabilito un limite di 500 tagliandi, andati esauriti in poche ore.

Il Comunale cambia volto per la Serie B

Il ritorno in cadetteria porta anche diverse novità tecnologiche all’interno dello stadio. La Nazione segnala l’installazione di un maxischermo tra il settore ospiti e la maratona, sul quale verranno mostrati squadre, risultato e cronometro.

A bordo campo i vecchi cartelloni lasceranno spazio ai pannelli luminosi pubblicitari, mentre in corrispondenza delle linee di porta sono state installate le telecamere necessarie per la goal line technology.

Il club guarda già anche ai futuri lavori di riqualificazione dell’impianto. Davanti alla maratona è stata montata un’impalcatura destinata a ospitare un pannello lungo 108 metri e alto circa 8, che servirà a coprire il cantiere durante le riprese televisive. Per la sua realizzazione viene indicato un investimento di circa 200 mila euro da parte di Manzo.

Cerri recuperato, apprensione per Tavernelli

Buone notizie arrivano intanto da Alberto Cerri. Il centravanti è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e il sovraccarico alla coscia accusato prima della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari può considerarsi superato.

Contro il Palermo sarà dunque a disposizione di Bucchi, anche se inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Al centro dell’attacco si va infatti verso la conferma di Pietro Cianci, protagonista nella prima giornata.

Da valutare, invece, Tavernelli, che ha interrotto anticipatamente la seduta di mercoledì a causa di un problema al flessore. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Varela è invece rimasto a riposo precauzionale e rappresenterebbe l’alternativa sulla sinistra del tridente qualora Tavernelli non riuscisse a recuperare.

Un altro possibile ballottaggio riguarda la regia: Iaccarino resta in corsa per la conferma, ma Bucchi potrebbe scegliere Viviani qualora volesse affidarsi a un elemento di maggiore interdizione davanti alla difesa.

Marinelli arbitra Arezzo-Palermo

La direzione della partita è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli, arbitro con oltre 70 presenze in Serie A. Gli assistenti saranno Galimberti e Zanellati, con Di Loreto quarto uomo. Al Var ci sarà Massimi, mentre Gallipò svolgerà il ruolo di Avar.

Secondo quanto riportato da La Nazione, i precedenti del Palermo con Marinelli registrano cinque sconfitte: quattro in campionato e una in Coppa Italia.

Sul mercato, infine, non vengono segnalati movimenti sostanziali: il direttore sportivo Cutolo continua a lavorare sia sulle uscite sia sulle ultime operazioni in entrata per completare la rosa, ma al momento la situazione viene descritta in fase di stallo.