Avellino, Nesta: «Col Vicenza è una finale. Cheddira sarà della partita»

Alessandro Nesta presenta la sfida tra Avellino e Vicenza. Il tecnico degli irpini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di Serie B, soffermandosi sulle scelte tattiche, sul mercato e sull’arrivo di Walid Cheddira. Le sue dichiarazioni sono state riportate da TuttoAvellino.it.

Nesta: «Domani è una finale»





Nesta parte dalle esigenze della squadra e dalle operazioni ancora da completare sul mercato: «Cosa cambia? Nulla, quando si attacca si va sempre nel 4-2-2-2. La dinamica del mercato è strana, perché non sai quando ti arriva un giocatore».

Il tecnico ha parlato apertamente anche della posizione di Martin Palumbo: «Che Martin Palumbo sia fuori ruolo, lo sappiamo tutti, gli ho chiesto scusa in una riunione tecnica davanti alla squadra. Quindi ci serve un esterno. L’unico che abbiamo è Russo. E quindi dobbiamo adattare Russo».

Nesta chiede alla squadra di resistere in attesa degli ultimi movimenti: «Vedo delle cose e so che andiamo in difficoltà. Bisogna tener botta, Cheddira due mesi fa non lo prendevi. Oggi stiamo cercando di chiudere. Ma l’importante è vincere le partite, per quello dico che domani è una finale».

«Contro l’Arezzo abbiamo creato dieci palle gol»

L’allenatore dell’Avellino è tornato anche sulla sconfitta contro l’Arezzo: «Contro l’Arezzo potevamo vincerla, poi è andata male. Potevo cambiare un modulo, sì, ma non me la sono sentita. Io sono diretto».

Nonostante il risultato, Nesta ha visto aspetti positivi: «Dopo Arezzo posso dire: sono contento, abbiamo creato 10 palle gol, purtroppo non le abbiamo sfruttate e abbiamo perso».

Sulle critiche ricevute dopo il primo turno, il tecnico ha precisato: «Quando dico che non mi importa, non è che non importa, ma che non devo farmi condizionare».

Nesta: «Sono fan di Moruzzi, per me è un cinghiale»

Spazio anche alle valutazioni sui singoli. Su Simic, Nesta ha spiegato: «Più gioca e più va in forma, poi ha avuto un ritiro complicato. I centimetri mi servivano perché c’era Cianci che è alto».

Parole particolarmente positive per Moruzzi: «Ve lo dico, io sono fan di Moruzzi, per me è un cinghiale, fisicamente è piazzato. Deve prendere la condizione, ma con lui e Sala sono felice».

Cheddira subito a disposizione

Infine l’aggiornamento più atteso riguarda Walid Cheddira. Il nuovo attaccante è già pronto per essere utilizzato contro il Vicenza.

«Sta bene, si è allenato, sicuramente sarà della partita, se c’è bisogno giocherà», ha concluso Nesta.