Pisa, assalto a Manuel De Luca: nerazzurri in pole, c’è anche il Cesena

Il Pisa vuole regalarsi un altro rinforzo per l’attacco e nelle ultime ore ha accelerato per Manuel De Luca, centravanti classe 1998 in uscita dalla Cremonese.

A riportarlo è Alfredo Pedullà, secondo cui il nome di De Luca è diventato un obiettivo concreto del club toscano, intenzionato a potenziare ulteriormente il reparto offensivo e a dare maggiore consistenza alle proprie ambizioni nel campionato di Serie B.





Pisa-De Luca, primi contatti

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, tra le parti ci sono già stati i primi contatti. Il Pisa si è mosso concretamente e in questo momento sarebbe in pole position per assicurarsi l’attaccante.

Su De Luca c’è anche l’interesse del Cesena, ma il Pisa avrebbe guadagnato terreno e starebbe lavorando per provare a chiudere l’operazione.

Il classe 1998, di proprietà della Cremonese, è reduce da un’esperienza con la maglia del Modena e potrebbe dunque cambiare nuovamente squadra restando in Serie B.