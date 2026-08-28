Inzaghi verso Arezzo-Palermo: «Perin? Se un giocatore della Juve viene qui vuol dire che Palermo è speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arezzo, in programma domenica. L’allenatore rosanero ha fatto il punto sulla gara, soffermandosi anche sul mercato e sull’arrivo di Mattia Perin, oltre che sulle condizioni di Strefezza.

Sul possibile futuro di Le Douaron e Gyasi, Inzaghi ha preferito non sbilanciarsi, concentrandosi esclusivamente sull’impegno di Arezzo: «Di mercato non parlo, penso alla partita di Arezzo, partita complicata che nasconde insidie. Per ora sono tutti qui e se domani saranno qui verranno con noi».


Il tecnico ha poi accolto con entusiasmo l’arrivo di Perin, considerandolo un segnale importante da parte della società: «Dimostrazione di forza della società, sono felice del suo arrivo. Mi auguro che il suo arrivo faccia capire a chi ancora non lo ha capito cosa vuol dire vestire questa maglia. Se un giocatore della Juve viene qui vuol dire che Palermo è speciale».

Inzaghi ha parlato anche di Fortin, protagonista nelle prime uscite stagionali, e dell’infortunato Joronen: «Ci tengo a fare i complimenti a Fortin per le due grandi partite che ha fatto, vicino a Perin può crescere. Mi dispiace per Joronen ma lo aspettiamo presto, però è arrivato un portiere molto importante».

Inzaghi: «Strefezza tra Arezzo e Mantova giocherà»

Spazio anche a Strefezza, arrivato da circa due settimane e ancora alla ricerca della migliore condizione. Inzaghi ha già stabilito che l’esterno avrà spazio nelle prossime due gare, anche se resta da decidere quando partirà dal primo minuto.

«Tra Arezzo e Mantova giocherà, è arrivato da 2 settimane e non ha i 90 sulle gambe. Non è sempre facile entrare a partita in corso ma lui è forte. Una di queste due giocherà titolare, l’altra giocherà mezz’ora, devo capire quale delle due».

Il Palermo si prepara dunque alla trasferta di Arezzo con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso, in una gara che Inzaghi considera tutt’altro che semplice. Il tecnico rosanero dovrà gestire anche le energie dei nuovi arrivati, con Strefezza destinato ad avere un ruolo importante tra la sfida di domenica e il successivo impegno contro il Mantova.

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