Inzaghi verso Arezzo-Palermo: «Dobbiamo arrivare a 80 punti. In trasferta serve più fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Intervenuto in conferenza stampa Pippo Inzaghi ha parlato anche degli obiettivi del Palermo e della necessità di migliorare il rendimento della squadra rispetto alla scorsa stagione. Il tecnico rosanero ha indicato quota 80 punti come traguardo da raggiungere, sottolineando soprattutto l’importanza di ottenere più risultati lontano dal Barbera.

«Dobbiamo tenerci dello scorso campionato quello fatto in casa. Siamo ripartiti come abbiamo lasciato. Dobbiamo migliorare e migliorare i 72 punti. Dobbiamo arrivare ad 80 punti e dobbiamo trovare punti in più in trasferta. L’anno scorso la nostra gente ci ha dato una grande mano e il Barbera è tornato ad essere un traino. In trasferta dobbiamo avere più fiducia, con la squadra di quest’anno».


Il tecnico ha poi presentato la sfida contro l’Arezzo, riconoscendo i meriti della formazione toscana e mostrando curiosità per la risposta del Palermo davanti a uno stadio che si preannuncia gremito.

«L’Arezzo è un’ottima squadra, ben allenata e ha giocatori forti che stimo e che ho allenato. Lo stadio sarà tutto esaurito e sono curioso della reazione della nostra squadra. Perin ieri ha detto che non contano i nomi sulle maglie, se non avremo l’elmetto in testa i nomi non contano nulla».

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