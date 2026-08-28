Verona, preso Zappa dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Il Verona piazza un importante rinforzo per la propria difesa. Il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Zappa dal Cagliari, riportando così in Serie B un giocatore reduce da diverse stagioni disputate in Serie A.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.


L’Hellas Verona ha ufficializzato l’operazione attraverso una nota sui propri canali: «Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive del terzino italiano Gabriele Zappa».

Per il Verona si tratta di un innesto di esperienza per il reparto arretrato. Zappa, dopo diversi anni vissuti nella massima serie, è pronto dunque a ripartire dalla Serie B con la maglia gialloblù, mettendo a disposizione della squadra la propria esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano.

Un colpo importante per la formazione veneta, che aggiunge alla propria rosa un terzino con una lunga esperienza nel campionato di Serie A.

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