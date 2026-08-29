Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron
In vista del match di domani tra Palermo e Arezzo, valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’inc0ntro. Subito a disposizione dell’allenatore piacentino il nuovo arrivato Alessandro Gabrielloni, che sceglie la maglia numero 99. Assenti invece Palumbo e Le Douaron.
Questi i convocati rosanero:
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
84 Cassandro
93 Barba
96 Magnani
99 Gabrielloni