Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron

In vista del match di domani tra Palermo e Arezzo, valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’inc0ntro. Subito a disposizione dell’allenatore piacentino il nuovo arrivato Alessandro Gabrielloni, che sceglie la maglia numero 99. Assenti invece Palumbo e Le Douaron.

Questi i convocati rosanero:





1 Perin

3 Augello

6 Gomes

7 Strefezza

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

13 Bani

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

84 Cassandro

93 Barba

96 Magnani

99 Gabrielloni