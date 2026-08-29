Arezzo-Palermo verso il tutto esaurito: esauriti anche i 1.050 biglietti aggiuntivi, oltre 8 mila al Comunale
Arezzo-Palermo si giocherà in una cornice di pubblico importante. Continua a crescere l’attesa in città per la sfida di domenica, con il Comunale che viaggia ormai verso il tutto esaurito.
Nelle ultime ore si sono registrate lunghe file nei punti vendita TicketOne di Arezzo per acquistare gli ulteriori tagliandi messi a disposizione per la Curva Sud Lauro Minghelli.
La disponibilità supplementare è durata poco: sono infatti terminati anche i 1.050 biglietti aggiuntivi resi disponibili dopo il via libera all’ampliamento della capienza del settore.
Il colpo d’occhio si preannuncia dunque notevole. Per Arezzo-Palermo sono attesi circa 8.200 spettatori, per una partita particolarmente sentita dalla città.
L’appuntamento rappresenta infatti la prima gara casalinga dell’Arezzo in Serie B dopo 19 anni, un’attesa che si riflette nella corsa al biglietto e nell’entusiasmo che sta accompagnando l’avvicinamento alla sfida contro i rosanero.