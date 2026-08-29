Pasqualin: «Il Palermo ha già prenotato un posto in Serie A»

Il Palermo ha già messo una seria ipoteca sulla promozione in Serie A. Ne è convinto Claudio Pasqualin, agente, presidente onorario di Conference403 e presidente di AvvocatiCalcio, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in un’intervista realizzata da Alessio Alaimo.

Pasqualin ha affrontato diversi argomenti, dalla Serie A al mercato fino alla situazione del calcio italiano, riservando parole particolarmente significative ai rosanero.





Pasqualin: «Palermo, posto in Serie A già prenotato»

Interpellato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com sulle prospettive del campionato di Serie B, Pasqualin non ha mostrato particolari dubbi sulla squadra rosanero.

«Non credo che ci saranno sorprese: credo che il Palermo abbia prenotato già da ora un posto in Serie A».

Una previsione netta quella dell’agente, che vede dunque il Palermo in prima fila nella corsa alla promozione.

«Sarò a Palermo il 21 settembre»

Pasqualin tornerà presto anche fisicamente nel capoluogo siciliano. Il prossimo 21 settembre sarà infatti presente all’IR Star Palermo Football Meeting.

«Tutti a Palermo. Sarà un’occasione per parlare di calcio, gli argomenti dibattuti saranno tanti. Come del resto non si può dibattere in un momento così complicato per il nostro calcio. L’appuntamento a Palermo organizzato dall’associazione Conference403 di cui sono presidente onorario, ormai è consolidato ed è tradizione».

Pasqualin: «Finché giocano solo stranieri non andremo da nessuna parte»

Nell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, Pasqualin ha espresso anche una dura considerazione sulla presenza dei calciatori italiani nei club.

Partendo da Milan-Venezia, ha dichiarato: «Cadono le braccia a vedere il solo Bartesaghi come italiano in campo negli undici iniziali. Si parla tanto di riforme, ma finché giocano solo stranieri non andremo da nessuna parte».

Sul mercato, Pasqualin ha parlato anche del futuro di Leao, che vede indirizzato verso la Turchia, e della Fiorentina: «Zirkzee è un buon calciatore, la Fiorentina però ha fatto vedere Pellegrino il cui esordio è stato pessimo. C’è bisogno come il pane di un attaccante».

Non manca un passaggio sulla Juventus: «La Juventus lascia ancora perplessi. La partita di Frosinone non è stata brillante». In vista degli ultimi giorni di mercato, Pasqualin si aspetta invece «i colpi della disperazione con la pretesa di colmare alcune lacune. Ma a volte la pezza è peggio del buco».

Il giudizio più netto sulla Serie B, però, riguarda proprio il Palermo: per Pasqualin i rosanero hanno già tutte le carte in regola per puntare al ritorno nella massima serie.