Serie A, vittoria di misura per il Milan: Venezia battuto 1-0

Il Milan batte 1-0 il Venezia e conquista una vittoria di misura al termine di una gara combattuta. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, la squadra rossonera trova il gol decisivo al 69’ con Gonçalo Ramos, bravo a finalizzare l’assist di Alexis Saelemaekers e a battere Stankovic con una conclusione precisa nell’angolino.

Il Venezia prova a reagire, ma il Milan riesce a gestire il vantaggio attraverso un lungo possesso palla. Gli ospiti hanno una buona occasione al 73’ con Yeboah, il cui tiro centrale non crea però problemi a Maignan.





Nel finale il Milan amministra il risultato senza concedere grandi opportunità e porta a casa un prezioso 1-0. Per i rossoneri, dunque, una vittoria costruita sulla solidità difensiva e decisa dalla qualità di Ramos e Saelemaekers.