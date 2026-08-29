Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin debutta, Strefezza dal 1’. Cerri recuperato”

Tutto pronto per Arezzo-Palermo, in programma domani alle ore 19 allo stadio Comunale. Secondo le probabili formazioni del Corriere dello Sport, Cristian Bucchi dovrebbe confermare il 4-3-3, mentre Filippo Inzaghi si affiderà al 4-2-3-1.

Arezzo, Cerri recupera ma parte Cianci





Il Corriere dello Sport segnala il recupero di Alberto Cerri, ma Bucchi dovrebbe confermare Cianci dal primo minuto. Rientrato anche l’allarme relativo a Tavernelli.

Davanti a Nunziante la linea difensiva sarà composta da Renzi, Gilli, Illanes e Righetti. In mezzo Sala, Iaccarino e Ionita, mentre Arena e Tavernelli completeranno il tridente con Cianci. Tra i convocati figura anche Mancini.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Tavernelli.

A disposizione: Seculin, Serban, Mena Martinez, Coppolaro, Mancini, Cagnano, Leone, Mawuli, Chierico, Viviani, Pattarello, Cerri, Varela.

Allenatore: Bucchi.

La gara sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati. Di Loreto sarà il quarto uomo, Massimi al VAR e Galipò all’AVAR.

La grande novità tra i rosanero sarà Mattia Perin, pronto al debutto con la maglia del Palermo. In difesa Pierozzi è favorito su Cassandro sulla corsia destra, mentre Bani, Ceccaroni e Augello dovrebbero completare il reparto.

A centrocampo spazio ancora a Ranocchia e Segre. Con Antonio Palumbo squalificato, sulla trequarti sarà confermato Hernani, con Johnsen e Strefezza ai suoi lati. Proprio Strefezza è indicato dal Corriere dello Sport nell’undici iniziale, mentre Pohjanpalo guiderà l’attacco.

Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Peda, Magnani, Barba, Bozzolan, Estevez, Gomes, Gyasi, Vavassori, Le Douaron.

Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Joronen.

Squalificati: Palumbo.