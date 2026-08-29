Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin debutta, Strefezza dal 1’. Cerri recuperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
perin (7)

Tutto pronto per Arezzo-Palermo, in programma domani alle ore 19 allo stadio Comunale. Secondo le probabili formazioni del Corriere dello Sport, Cristian Bucchi dovrebbe confermare il 4-3-3, mentre Filippo Inzaghi si affiderà al 4-2-3-1.

Arezzo, Cerri recupera ma parte Cianci


Il Corriere dello Sport segnala il recupero di Alberto Cerri, ma Bucchi dovrebbe confermare Cianci dal primo minuto. Rientrato anche l’allarme relativo a Tavernelli.

Davanti a Nunziante la linea difensiva sarà composta da Renzi, Gilli, Illanes e Righetti. In mezzo Sala, Iaccarino e Ionita, mentre Arena e Tavernelli completeranno il tridente con Cianci. Tra i convocati figura anche Mancini.

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Tavernelli.
A disposizione: Seculin, Serban, Mena Martinez, Coppolaro, Mancini, Cagnano, Leone, Mawuli, Chierico, Viviani, Pattarello, Cerri, Varela.
Allenatore: Bucchi.

La gara sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati. Di Loreto sarà il quarto uomo, Massimi al VAR e Galipò all’AVAR.

La grande novità tra i rosanero sarà Mattia Perin, pronto al debutto con la maglia del Palermo. In difesa Pierozzi è favorito su Cassandro sulla corsia destra, mentre Bani, Ceccaroni e Augello dovrebbero completare il reparto.

A centrocampo spazio ancora a Ranocchia e Segre. Con Antonio Palumbo squalificato, sulla trequarti sarà confermato Hernani, con Johnsen e Strefezza ai suoi lati. Proprio Strefezza è indicato dal Corriere dello Sport nell’undici iniziale, mentre Pohjanpalo guiderà l’attacco.

Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Fortin, Nespola, Cassandro, Peda, Magnani, Barba, Bozzolan, Estevez, Gomes, Gyasi, Vavassori, Le Douaron.
Allenatore: Inzaghi.
Indisponibili: Joronen.
Squalificati: Palumbo.

Altre notizie

Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Corriere dello Sport: “Palermo, Gabrielloni dopo Perin. Le Douaron al Troyes, nodo Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
images

Pasqualin: «Il Palermo ha già prenotato un posto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (98) campi allenamento

Palermo, allenamento pomeridiano in vista dell’Arezzo. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Palermo, Joronen operato alla spalla: intervento riuscito

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64)

Juve Stabia, De Giorgio: «A Palermo abbiamo dimostrato di potercela giocare fino in fondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Bucchi presenta Arezzo-Palermo: «Affronteremo la più forte della B, servirà una prova super»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
inza2

Inzaghi verso Arezzo-Palermo: «Per vincere ci vorrà la nostra migliore versione. Magnani? È recuperato»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
inz3

Inzaghi verso Arezzo-Palermo: «Dobbiamo arrivare a 80 punti. In trasferta serve più fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
inz

Inzaghi verso Arezzo-Palermo: «Perin? Se un giocatore della Juve viene qui vuol dire che Palermo è speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Palermo, una maglia rosanero per Jovanotti: incontro speciale con Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (104)

Arezzo-Palermo, rosanero favoriti dai bookmaker: il «2» oscilla tra 2.10 e 2.20. Tutte le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
palermo reggiana (54) Buttaro

Palermo, duello Cavese-Pianese per Buttaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026

Ultimissime

perin (7)

Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin debutta, Strefezza dal 1’. Cerri recuperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Corriere dello Sport: “Palermo, Gabrielloni dopo Perin. Le Douaron al Troyes, nodo Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
images

Pasqualin: «Il Palermo ha già prenotato un posto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 055606

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Gabrielloni per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
2b109aa9-ffd0-4e1e-bfff-8305c9b7dd83

Serie A, Milan-Venezia finisce 2-0: decisivi Ramos e un autogol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026