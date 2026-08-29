Modena show allo Zini: Cremonese travolta, Galloppa dà una lezione al maestro Giampaolo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Olzer-3-scaled

Un Modena splendido e sorprendente conquista anche lo Zini. Dopo il successo di Benevento, la formazione di Daniele Galloppa centra la seconda vittoria consecutiva imponendosi nettamente sul campo della Cremonese. Come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, è stata una partita praticamente a senso unico, con l’allievo Galloppa capace di superare il maestro Marco Giampaolo.

Per la Cremonese arriva invece la seconda sconfitta in altrettante giornate. Un avvio che accende già un campanello d’allarme in casa grigiorossa, con Giampaolo chiamato a trovare rapidamente delle soluzioni. Nelle prossime ore, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare anche Cristian Shpendi.


Modena subito padrone della partita

La sfida si disputa in un’atmosfera particolare, senza il consueto sostegno del pubblico per la solidarietà delle due curve dopo la tromba d’aria che aveva colpito Cremona poche ore prima.

È il Modena a partire meglio. Tonoli crea subito una buona occasione, neutralizzata da Agazzi, mentre poco dopo Bianco conclude fuori da posizione favorevole.

La Cremonese fatica a reagire e deve aspettare la mezz’ora per il primo tentativo, con Pontisso che trova la risposta di Chichizola.

Olzer sblocca, poi il Modena dilaga

Il dominio degli emiliani viene premiato quando Brugman trova Olzer con un lancio preciso: il giocatore gialloblù controlla in area e con una splendida girata supera Agazzi.

La Cremonese accusa il colpo e rischia ancora, con Pezzella costretto a intervenire su Ambrosino. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio del Modena con un pregevole sinistro dal limite all’incrocio dei pali. In pieno recupero Ambrosino trova anche la rete, annullata però per un leggero fuorigioco.

Caso chiude la partita

Giampaolo prova a cambiare la Cremonese nella ripresa, passando al 3-5-2 e inserendo due nuovi giocatori. Il tentativo di reazione viene però immediatamente spento dalla squadra di Galloppa.

Ambrosino guida una micidiale ripartenza e serve Caso, che supera Agazzi mettendo definitivamente in ghiaccio la partita.

Nel finale la Cremonese prova almeno a rendere meno pesante il passivo con Lickunas e Vandeputte, ma Chichizola si fa trovare pronto.

Al triplice fischio, come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, arrivano i fischi per la Cremonese, mentre il Modena può festeggiare sotto il settore occupato dagli oltre mille sostenitori emiliani arrivati allo Zini.

Due partite e due vittorie per la squadra di Galloppa, mentre per Giampaolo e la Cremonese la partenza in campionato diventa già complicata.

Altre notizie

images

Pasqualin: «Il Palermo ha già prenotato un posto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
782208474_1072265115186168_8555541265291712735_n

Serie B, Cremonese-Modena: i canarini calano il tris, finisce 0-3

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
e2693dc3-7eee-437e-870b-6150973d3744

Serie B: Cremonese-Modena, emiliani avanti 2-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Cesena, Diamanti: «Shpendi è un giocatore del Cesena e sarà convocato»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
media

Verona verso il Vicenza, Baroni: «Con l’Ascoli errori gravi, ma la prestazione c’è stata»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Verona, preso Zappa dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
788639744_18337728925284820_5802548833241400323_n

 Avellino, UFFICIALE: Cheddira ha firmato fino al 2030

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64)

Juve Stabia, De Giorgio: «A Palermo abbiamo dimostrato di potercela giocare fino in fondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Bucchi presenta Arezzo-Palermo: «Affronteremo la più forte della B, servirà una prova super»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
Immagine

Palermo, una maglia rosanero per Jovanotti: incontro speciale con Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Avellino, Nesta: «Col Vicenza è una finale. Cheddira sarà della partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Südtirol, Possanzini: «Prima Palermo, poi Benevento: esperienze che porto dentro con affetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026

Ultimissime

Olzer-3-scaled

Modena show allo Zini: Cremonese travolta, Galloppa dà una lezione al maestro Giampaolo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
perin (7)

Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin debutta, Strefezza dal 1’. Cerri recuperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Corriere dello Sport: “Palermo, Gabrielloni dopo Perin. Le Douaron al Troyes, nodo Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
images

Pasqualin: «Il Palermo ha già prenotato un posto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 055606

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Gabrielloni per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026