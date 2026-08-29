Modena show allo Zini: Cremonese travolta, Galloppa dà una lezione al maestro Giampaolo. Gli Highlights
Un Modena splendido e sorprendente conquista anche lo Zini. Dopo il successo di Benevento, la formazione di Daniele Galloppa centra la seconda vittoria consecutiva imponendosi nettamente sul campo della Cremonese. Come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, è stata una partita praticamente a senso unico, con l’allievo Galloppa capace di superare il maestro Marco Giampaolo.
Per la Cremonese arriva invece la seconda sconfitta in altrettante giornate. Un avvio che accende già un campanello d’allarme in casa grigiorossa, con Giampaolo chiamato a trovare rapidamente delle soluzioni. Nelle prossime ore, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare anche Cristian Shpendi.
Modena subito padrone della partita
La sfida si disputa in un’atmosfera particolare, senza il consueto sostegno del pubblico per la solidarietà delle due curve dopo la tromba d’aria che aveva colpito Cremona poche ore prima.
È il Modena a partire meglio. Tonoli crea subito una buona occasione, neutralizzata da Agazzi, mentre poco dopo Bianco conclude fuori da posizione favorevole.
La Cremonese fatica a reagire e deve aspettare la mezz’ora per il primo tentativo, con Pontisso che trova la risposta di Chichizola.
Olzer sblocca, poi il Modena dilaga
Il dominio degli emiliani viene premiato quando Brugman trova Olzer con un lancio preciso: il giocatore gialloblù controlla in area e con una splendida girata supera Agazzi.
La Cremonese accusa il colpo e rischia ancora, con Pezzella costretto a intervenire su Ambrosino. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio del Modena con un pregevole sinistro dal limite all’incrocio dei pali. In pieno recupero Ambrosino trova anche la rete, annullata però per un leggero fuorigioco.
Caso chiude la partita
Giampaolo prova a cambiare la Cremonese nella ripresa, passando al 3-5-2 e inserendo due nuovi giocatori. Il tentativo di reazione viene però immediatamente spento dalla squadra di Galloppa.
Ambrosino guida una micidiale ripartenza e serve Caso, che supera Agazzi mettendo definitivamente in ghiaccio la partita.
Nel finale la Cremonese prova almeno a rendere meno pesante il passivo con Lickunas e Vandeputte, ma Chichizola si fa trovare pronto.
Al triplice fischio, come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, arrivano i fischi per la Cremonese, mentre il Modena può festeggiare sotto il settore occupato dagli oltre mille sostenitori emiliani arrivati allo Zini.
Due partite e due vittorie per la squadra di Galloppa, mentre per Giampaolo e la Cremonese la partenza in campionato diventa già complicata.