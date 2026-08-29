Gazzetta dello Sport: “Mancini chiama Romano e Tresoldi: corsa contro il tempo per il via libera FIFA”

La Serie A non sarà più l’unico territorio di riferimento della Nazionale. Il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini guarda con grande attenzione all’Inghilterra, dove giocano tredici italiani e almeno una decina di elementi potenzialmente convocabili. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il ct ha programmato una vera e propria missione in Premier League per osservare da vicino diversi azzurri.

Il viaggio prevede tre tappe, con Tonali, Udogie, Kayode, Calafiori e Ruggeri tra gli osservati speciali.





Mancini osserva Tonali e Udogie

La prima tappa è Tottenham-Newcastle, con Mancini interessato soprattutto a Sandro Tonali e Destiny Udogie.

Tonali resta uno dei punti di riferimento della Nazionale e un possibile leader del centrocampo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come De Zerbi lo stia utilizzando davanti alla difesa e non da mezzala, una soluzione tattica che potrebbe interessare anche Mancini.

Udogie, invece, resta nel gruppo dei candidati per la fascia sinistra, dove la concorrenza comprende anche Calafiori, Dimarco, Ruggeri, Bartesaghi e Fortini.

Kayode sotto osservazione

Domani Mancini sarà invece a Leeds per Leeds-Brentford. L’osservato speciale sarà Michael Kayode, esterno destro che sta offrendo buone prestazioni in Inghilterra.

Nello stesso ruolo la concorrenza è particolarmente nutrita, con Palestra, Cambiaso, Di Lorenzo, Bellanova, Lulli e Savona.

Nel Leeds c’è anche Gnonto, lanciato proprio da Mancini in Nazionale quando aveva 18 anni, ma attualmente indisponibile per infortunio.

Calafiori protagonista con l’Arsenal

Lunedì la terza e ultima tappa della missione inglese porterà il ct a Birmingham per Aston Villa-Arsenal.

Gli occhi saranno soprattutto su Riccardo Calafiori, diventato sempre più importante nell’Arsenal e utilizzato come esterno sinistro con compiti offensivi. Nell’Aston Villa c’è invece Ruggeri, altro giocatore presente nei radar azzurri.

La pattuglia italiana in Premier comprende inoltre Donnarumma al Manchester City, Palestra e Ahanor al Chelsea, Savona al Nottingham Forest, Di Gregorio al Bournemouth, oltre a Chiesa e Leoni al Liverpool.

Romano e Tresoldi hanno scelto l’Italia

Parallelamente, la Gazzetta dello Sport racconta il lavoro della Nazionale sui calciatori con più possibilità di scelta. Due nomi sono già in prima fila: Alessandro Romano del Cagliari e Nicolò Tresoldi del Bruges.

Entrambi avrebbero scelto di rappresentare l’Italia e sarebbe già iniziata la procedura necessaria per il cambio di nazionale. Mancini vorrebbe averli a disposizione per le convocazioni del 18 settembre in vista della Nations League, ma sarà necessario attendere il via libera della FIFA.

Per osservare Romano, centrocampista ventenne che in precedenza ha rappresentato le selezioni giovanili svizzere fino all’Under 20, Mancini ha assistito a Parma-Cagliari, gara nella quale il giocatore si è messo in mostra anche con un gol.

Situazione analoga per Tresoldi, 22 anni, che ha giocato nell’Under 21 tedesca prima di scegliere l’Italia.

Anche Palma nel mirino

Il terzo profilo seguito è Matteo Palma, difensore centrale diciottenne dell’Udinese. Dopo aver giocato nell’Under 15 italiana, Palma ha vestito la maglia dell’Under 17 tedesca.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti sono già iniziati e l’Italia spera che possa partire quanto prima la procedura necessaria. L’infortunio del difensore, però, potrebbe impedirgli di essere disponibile già a settembre.

La nuova Italia di Mancini guarda dunque ben oltre i confini della Serie A: dalla Premier League ai giovani con doppia eleggibilità, il lavoro del ct è già rivolto alle prime convocazioni del 18 settembre.