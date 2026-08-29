Gazzetta dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Cristian Shpendi è pronto a vivere quella che dovrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Cesena. Nonostante il trasferimento alla Cremonese sia ormai all’orizzonte, l’attaccante è atteso regolarmente al centro dell’attacco bianconero nella sfida di questa sera a Chiavari.

A confermarlo è stato Alino Diamanti, che non ha lasciato spazio a dubbi sul suo impiego: «È un giocatore del Cesena, certo che giocherà».





Come racconta la Gazzetta dello Sport, per Shpendi sarà una serata particolare, nel pieno delle emozioni legate all’ultima apparizione con una maglia alla quale è profondamente legato prima del passaggio alla Cremonese.

Cesena, torna Pierini

Il direttore sportivo Andrea Mancini è già al lavoro per ridisegnare il reparto offensivo. La prima operazione in dirittura d’arrivo è il ritorno di Nicholas Pierini, che aveva già giocato a Cesena nella stagione 2021/22 in Serie C.

Reduce dal prestito alla Sampdoria, Pierini è pronto a lasciare il Sassuolo. Può essere utilizzato da attaccante esterno o seconda punta, ma non sarà il vero sostituto di Shpendi nel sistema di Diamanti.

De Luca, Borrelli e Abiuso per il dopo Shpendi

Il Cesena cerca infatti un nuovo numero nove. Secondo la Gazzetta dello Sport, una delle piste conduce a Manuel De Luca, che potrebbe compiere il percorso inverso rispetto a Shpendi lasciando Cremona per trasferirsi in Romagna.

Sul taccuino sono però comparsi altri due nomi. Il primo è Gennaro Borrelli, che il Cagliari sarebbe disposto a cedere in prestito in Serie B. L’altra possibilità porta ad Alessandro Abiuso della Carrarese, operazione considerata più complicata perché il club toscano non vorrebbe privarsene e valuterebbe eventualmente soltanto una cessione a titolo definitivo.

A centrocampo, invece, è già arrivato a Cesena il norvegese Emil Bohinen. Il giocatore proveniente dal Venezia è pronto a essere ufficializzato con la formula del prestito.

Südtirol, arriva Okoro

La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulle altre operazioni di Serie B. Il Südtirol continua la propria rivoluzione consegnando a Possanzini Alvin Okoro, in arrivo dal Venezia in prestito secco.

Sull’attaccante si era mosso anche l’Arezzo, che resta comunque alla ricerca di un rinforzo offensivo. Il tecnico Cristian Bucchi ha confermato: «Un attaccante arriverà». Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Nello Cutolo rimane quello di Leonardo Mancuso, in uscita dal Mantova.

Il Catanzaro ha ufficializzato Marco Imperiale dalla Carrarese, con Gonçalo Esteves che compie il percorso inverso. La Carrarese ha inoltre preso in prestito dal Monza il portiere Semuel Pizzignacco, mentre il Vicenza ha acquistato Elia Tantalocchi.