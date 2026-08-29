Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B entra nella fase decisiva e sono numerose le operazioni definite o in dirittura d’arrivo. Come riporta Tuttosport, il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Zappa, mentre l’Avellino ha completato l’acquisto di Walid Cheddira. Si muovono con decisione anche Cesena, Carrarese e Arezzo.

Verona, ufficiale Zappa





Il Verona mette a segno un importante rinforzo per la fascia destra. È ufficiale l’arrivo di Gabriele Zappa, 26 anni, dal Cagliari, club che lascia dopo sei stagioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino approda all’Hellas con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il Mantova, invece, accoglie dal Parma in prestito Rachid Kouda, centrocampista di 24 anni che conosce già il campionato di Serie B.

Avellino, Cheddira fino al 2030

È diventato ufficiale anche il colpo Walid Cheddira per l’Avellino. L’attaccante italo-marocchino, 28 anni, arriva a titolo definitivo dal Napoli e ha firmato un contratto fino al 2030.

L’Avellino non si ferma qui. Come scrive Tuttosport, il club irpino ha bussato alla porta del Parma anche per il centrocampista svedese Pontus Almqvist, 27 anni.

Cesena, arrivano Bohinen e Pierini

Movimenti importanti anche per il Cesena. La cessione di Shpendi alla Cremonese, destinata a portare nelle casse del club circa 4 milioni di euro, permetterà ai romagnoli di inserire due nuovi elementi.

Sono in arrivo Emil Bohinen, centrocampista norvegese di 27 anni in uscita dal Venezia, e Nicholas Pierini, 28 anni, rientrato al Sassuolo dopo il prestito alla Sampdoria.

La Cremonese, oltre a Shpendi, è pronta ad accogliere dalla Juventus Next Gen il giovane tedesco Adin Licina. Il classe 2007 dovrebbe trasferirsi in prestito, con la Juventus intenzionata a mantenerne il controllo.

Carrarese, Pizzignacco per la porta

Continua a rinforzarsi anche la Carrarese. Dopo l’ufficialità dell’arrivo in prestito dal Catanzaro di Gonçalo Esteves, il club toscano è pronto ad assicurarsi Samuel Pizzignacco.

Il portiere arriverà dal Monza in prestito. Percorso inverso, invece, per Marco Imperiale, che lascia la Carrarese e torna al Catanzaro a titolo definitivo dopo otto anni.

Arezzo, suggestione Palomino

L’Arezzo valuta un nome di grande esperienza per la difesa. Secondo Tuttosport, il club pensa a José Luis Palomino, 36 anni, svincolato dopo l’ultima esperienza in Argentina con il Talleres e con alle spalle quasi 200 presenze in Serie A.

Gli amaranto vorrebbero inoltre ottenere dall’Atalanta il giovane difensore sloveno Rejla Obric, mentre per l’attacco potrebbe arrivare dal Mantova Leonardo Mancuso.

L’Arezzo ha provato a inserirsi anche per Alvin Okoro, ma il Venezia è vicino a cedere l’attaccante al Südtirol in prestito oneroso.

Tra gli altri movimenti segnalati da Tuttosport, il Vicenza acquista dalla Sampdoria il portiere Elia Tantalocchi, mentre il Pisa cede il croato Adrian Semper all’Al Fateh, in Arabia Saudita.