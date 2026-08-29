Corradi: «Samp, voglio il salto di qualità. Poi se sbagli e vinci a Palermo sei un fenomeno»

La Sampdoria cerca la prima vittoria stagionale e lo fa davanti agli oltre 20 mila spettatori attesi questa sera al Ferraris contro la Juve Stabia. Per Bernardo Corradi sarà l’esordio da allenatore blucerchiato a Marassi, con la squadra chiamata a interrompere anche un dato negativo: la Samp non vince la prima gara casalinga di campionato da nove anni.

Come racconta Tuttosport, Corradi è consapevole delle difficoltà di un avvio di calendario che, dopo la Juve Stabia, proporrà due trasferte consecutive contro Palermo e Mantova.





Corradi: «Se vinci a Palermo sei un fenomeno»

L’allenatore della Sampdoria non sembra però avvertire particolare pressione: «Mi gioco tanto in questo avvio? So che il calendario non è facile, dopo la gara di oggi avremo le partite fuori con Palermo e Mantova. Tutti gli ingredienti sembrano giocarci contro ma io sono sereno, conosco il mio mestiere».

Corradi utilizza poi proprio la futura trasferta di Palermo per spiegare quanto rapidamente possano cambiare i giudizi nel calcio: «La differenza tra il calcio e l’atletica è che se fai i 100 metri alle Olimpiadi poi aspetti altri quattro anni, qui se sbagli poi vinci a Palermo e sei un fenomeno. Ho la serenità di aver messo i miei giocatori nella condizione giusta».

Insigne parte dalla panchina

Contro la Juve Stabia ci sarà anche Insigne, finalmente a disposizione. Come riferisce Tuttosport, il talento napoletano non è ancora nelle condizioni di partire titolare, ma Corradi potrà utilizzarlo durante la partita.

«Insigne ha l’entusiasmo di un ragazzino, sta contagiando tutti. Non è ancora al top, non partirà dall’inizio ma è una risorsa in più».

Dovrebbe invece partire dal primo minuto l’ultimo arrivato Makoumbou: «Sì, è in grado di partire titolare».

Restano fuori Lauritsen e Ravanelli, mentre Abildgaard dovrebbe tornare in panchina. Verschaeren e Begic sono in crescita, ma difficilmente verranno schierati dall’inizio.

Corradi: «Con tutti a disposizione avremo una buona squadra»

Il mercato resta un altro tema centrale in casa Samp. Nelle ultime ore è stata definita la cessione a titolo definitivo di Tantalocchi al Vicenza, mentre Corradi aspetta ancora un rinforzo offensivo.

«Cosa mi aspetto lo sapete, serve avere le coppie in ogni ruolo. Mi aspetto che la società lavori sul mercato come ha sempre fatto fino a questo momento. Serve un rinforzo in attacco, uno che possa giocare anche in più ruoli. Lauritsen e Tutino comunque possono anche giocare insieme».

Sulle ambizioni della Sampdoria, Corradi non si nasconde: «Una volta che avremo tutti i giocatori a disposizione, secondo me avremo una buona squadra, è stato fatto un lavoro importante. Poi ho sempre detto che in B non valgono solo i valori tecnici».

Questa sera contro la Juve Stabia arriverà quindi il primo vero esame casalingo. Poi per la Samp inizierà un doppio viaggio lontano da Marassi, con Palermo e Mantova ad attendere i blucerchiati.