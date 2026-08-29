Giornale di Sicilia: “Palermo, ad Arezzo per cambiare marcia in trasferta. Vavassori-Strefezza, ultimo dubbio di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (20)

Il Palermo vuole partire con il piede giusto anche lontano dal Barbera. Dopo il successo contro la Juve Stabia, i rosanero sono attesi dalla prima trasferta di campionato sul campo dell’Arezzo di Cristian Bucchi, reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Avellino. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, fare subito punti fuori casa rappresenta uno degli obiettivi della squadra di Filippo Inzaghi.

La scorsa stagione il Palermo ha infatti perso terreno rispetto alle formazioni di testa anche a causa dei troppi punti lasciati per strada in trasferta. Un andamento che Inzaghi vuole invertire fin dalla prima occasione.


Perin subito titolare, torna Pierozzi

Le scelte sembrano in gran parte delineate. La novità principale sarà rappresentata dall’esordio di Mattia Perin, arrivato in settimana e immediatamente pronto a difendere la porta rosanero.

Inzaghi ritrova inoltre Pierozzi, che ha scontato il turno di squalifica contro la Juve Stabia. Secondo il Giornale di Sicilia, il terzino parte leggermente favorito su Cassandro per giocare dal primo minuto sulla destra.

Al centro della difesa dovrebbero essere confermati Bani e Ceccaroni, con Augello sulla corsia sinistra. Resta invece squalificato per un’altra giornata Antonio Palumbo.

Segre e Ranocchia avanti su Estevez

Un ballottaggio riguarda il centrocampo. Sono Segre, Ranocchia ed Estevez a contendersi due maglie, con i primi due al momento leggermente favoriti.

Come sottolinea Salvatore Orifici, qualora Inzaghi decidesse di schierare Estevez dall’inizio, sarebbe Ranocchia a lasciargli spazio, seguendo quanto già indicato dal tecnico rosanero.

Pochi dubbi invece sulla trequarti. Johnsen dovrebbe essere confermato sulla sinistra, mentre centralmente toccherà ancora a Hernani sostituire lo squalificato Palumbo. Davanti il riferimento rimane Joel Pohjanpalo.

Vavassori-Strefezza, il dubbio sulla destra

La principale incertezza riguarda la corsia offensiva destra, dove si giocano una maglia Vavassori e Strefezza.

Inzaghi ha annunciato che Strefezza partirà titolare in una delle prossime due partite, quella di campionato contro l’Arezzo oppure quella di Coppa Italia contro il Mantova.

Secondo l’ipotesi formulata dal Giornale di Sicilia, potrebbe essere proprio la gara di Coppa a vedere Strefezza dall’inizio. In questo caso, ad Arezzo toccherebbe ancora a Vavassori completare la trequarti.

L’ultimo allenamento servirà a Inzaghi per sciogliere le riserve, ma l’obiettivo è già chiaro: iniziare a costruire anche lontano dal Barbera quella continuità necessaria per non perdere terreno durante il campionato.

Probabile Palermo (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

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