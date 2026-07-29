Nazionale, Malagò presenta Mancini e rivela: «Donnarumma mi ha scritto: “È ciò che la squadra voleva”»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
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Prende ufficialmente il via il nuovo corso della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Nazionale azzurra. Dopo la brevissima parentesi di soli 16 giorni con la coppia Mancini-Leonardo, conclusasi con le dimissioni di quest’ultimo, il presidente Gabriele Gravina ha annunciato la nuova guida tecnica della selezione maggiore: un clamoroso ritorno per Roberto Mancini sulla panchina da Commissario Tecnico, affiancato da Claudio Ranieri nel ruolo di Direttore Tecnico.

Nella giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei due tecnici, chiamati a un compito arduo: risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l’amarezza della terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali.


Le parole di Malagò e il retroscena su Donnarumma

A introdurre la presentazione è stato il presidente del CONI (e nell’occasione della FIGC) Giovanni Malagò, che ha sottolineato il peso delle responsabilità e la necessità di spezzare un tabù che dura ormai da vent’anni, tempo trascorso dall’ultima partita a eliminazione diretta giocata dall’Italia in un Mondiale.

Durante il suo intervento, Malagò ha rivelato un importante retroscena legato al capitano e portiere azzurro:

«Gabriele Gravina dopo la conferenza di ieri mi ha detto: “Giovanni, bravissimo. Esattamente quello che avrei fatto. Condivisione totale con le tue scelte”. E ieri mi è arrivato anche un messaggio di Gigio Donnarumma, che probabilmente è in luna di miele, che mi ha detto: “Pres, esattamente quello che io e la squadra volevamo”».

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