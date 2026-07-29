Palermo-Iraklis 1-1: Le Douaron illude, poi i greci pareggiano

Termina con un pareggio per 1-1 e qualche scintilla di troppo l’ultimo test amichevole del Palermo nel ritiro estivo in Val Gardena. Contro i greci dell’Iraklis è andata in scena una partita “vera”, caratterizzata da ritmi elevati, grande agonismo e qualche attimo di tensione di troppo sul finale di gara.

Primo tempo di marca rosanero: sblocca Le Douaron

Nel primo tempo è stato il Palermo a farsi preferire per qualità di manovra e presenza nella metà campo avversaria. Dopo le prime battute di studio e un paio di affondi firmati Gyasi, al 14′ i rosanero sbloccano la gara: Augello pennella una punizione perfetta per lo stacco di testa di Le Douaron, che batte il portiere Tsintotas per l’1-0.





Il francese sfiora la doppietta al 23′ sempre di testa su assist di Ranocchia, prima che una splendida azione corale partiti dal portiere Fortin porti Pierozzi al tiro al 26′, terminato fuori di poco. Dopo una bella parata su stoccata del solito Le Douaron al 43′, le due squadre vanno al riposo con la squadra di Inzaghi avanti di un gol.

Ripresa: pari di Nizet e brividi per Fortin

Nella ripresa i greci rientrano con un altro piglio e al 4′ colpiscono subito la traversa con una conclusione di Nizet, complice la deviazione decisiva di Fortin. Al 15′ arriva il pari dell’Iraklis: uno svarione di Ranocchia spiana la strada a Nizet, che trafigge l’estremo difensore rosanero per l’1-1.

Mister Inzaghi ricorre a una serie di cambi per ruotare la rosa, inserendo forze fresche come Bozzolan, Peda, Magnani, Gomes, Hernani e Pohjanpalo. Il Palermo reagisce subito e sfiora il nuovo vantaggio al 23′ con un’incornata di Pierozzi (super parata di Karakasidis su angolo di Hernani) e al 24′ con un colpo di testa di Pohjanpalo finito a lato.

Tensione nel finale

Nel secondo tempo l’agonismo sale oltre i livelli amichevoli. Al 26′ del secondo tempo la partita si innervosisce parecchio a causa di alcuni interventi duri e contatti proibiti, sfiorando la rissa a più riprese.

Nel finale il Palermo ci prova su punizione con Hernani al 41′, ma al 43′ è l’Iraklis ad andare ad un passo dal ribaltone cogliendo la seconda traversa della sua partita. Al triplice fischio è 1-1: per i rosanero un test probante e probatorio che chiude ufficialmente la parentesi del ritiro in Trentino Alto Adige.