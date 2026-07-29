Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Direttamente dal ritiro estivo del Palermo in Val Gardena, il giovane difensore rosanero Patryck Peda ha fatto il punto della situazione ai microfoni del TGR, raccontando le sue sensazioni e gli obiettivi in vista della nuova stagione agonistica.

Il centrale classe 2002 ha dimostrato grande determinazione, forte dell’esperienza maturata nella scorsa d’annata:


«L’anno scorso mi sono sentito importante e ho giocato tante partite. Sono un classe 2002 con grande voglia di giocare: so bene che c’è tanta concorrenza nel reparto arretrato, ma io mi sento in ottima forma. In difesa siamo rimasti praticamente gli stessi e continuo a lavorare duro per ritagliarmi il mio spazio.»

Peda si è poi soffermato sui cambiamenti tattici introdotti dal mister e sui nuovi innesti arrivati dal mercato:

«Abbiamo modificato l’assetto tattico, passando dalla difesa a 5 al modulo a 4, con l’obiettivo di aggredire e giocare più avanzati. Alla fine non è cambiato tantissimo per noi difensori e io mi trovo molto bene. I nuovi compagni? Sono ragazzi eccezionali, giocatori da Serie A; siamo davvero felicissimi del loro arrivo.»

Infine, un pensiero rivolto alla tournée in Australia e al calore della tifoseria rosanero sparse nel mondo:

«L’Australia? Sappiamo bene quanti palermitani ci siano da quelle parti: sarà una grande emozione per loro poterci vedere giocare dal vivo sul campo.»

Altre notizie

Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Palermo, UFFICIALE: Appuah al Lommel

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Di Marzio: “Palermo, in chiusura l’arrivo del giovane talento Vavassori dall’Atalanta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
29748075-9394-40eb-a85c-163878cd1182

Palermo, Barba si presenta: «Accettare è stato facile. Inzaghi fondamentale, ho un fuoco dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
46ce9600-e6b9-40cb-8453-4a3537f8410d

Nuovo Barbera, Bonanno: «Serve responsabilità, è un’occasione storica per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
9325770_28221222_ga

Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 081918

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che scintille”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 080006

Repubblica: “Rosa, colpo in difesa: ecco l’esperto Barba”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo padova 1-0 (36) brunori

Repubblica: “Brunori, una storia d’amore finita ma senza un finale. Il Palermo cerca una soluzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
mignani gardini conferenza stampa Palermo Calcio (16)

Repubblica: “Barbera, Palermo pronto a ritirarsi: ecco i punti che dividono club e Comune”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (8) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo test in Val Gardena contro l’Iraklis. Inzaghi prepara le ultime prove”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (35) henderson le douaron

Giornale di Sicilia: “Le Douaron-Troyes, trattativa in stand-by: l’attaccante frena il ritorno in Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026

Ultimissime

Immagine

Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
pallone serie c 26 27 (1)

Serie C 2026/2027, svelati i gironi: nel Girone C arriva l’Inter U23

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
759655418_18332557513284820_8793166919267166143_n

Avellino, doppio colpo in prospettiva: ufficiali Della Rocca e Scotti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
758765201_37251574511156171_7137223952895328140_n

Arezzo, ufficiale l’arrivo di Andrea Cagnano dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Palermo, UFFICIALE: Appuah al Lommel

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026