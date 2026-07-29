Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»
Direttamente dal ritiro estivo del Palermo in Val Gardena, il giovane difensore rosanero Patryck Peda ha fatto il punto della situazione ai microfoni del TGR, raccontando le sue sensazioni e gli obiettivi in vista della nuova stagione agonistica.
Il centrale classe 2002 ha dimostrato grande determinazione, forte dell’esperienza maturata nella scorsa d’annata:
«L’anno scorso mi sono sentito importante e ho giocato tante partite. Sono un classe 2002 con grande voglia di giocare: so bene che c’è tanta concorrenza nel reparto arretrato, ma io mi sento in ottima forma. In difesa siamo rimasti praticamente gli stessi e continuo a lavorare duro per ritagliarmi il mio spazio.»
Peda si è poi soffermato sui cambiamenti tattici introdotti dal mister e sui nuovi innesti arrivati dal mercato:
«Abbiamo modificato l’assetto tattico, passando dalla difesa a 5 al modulo a 4, con l’obiettivo di aggredire e giocare più avanzati. Alla fine non è cambiato tantissimo per noi difensori e io mi trovo molto bene. I nuovi compagni? Sono ragazzi eccezionali, giocatori da Serie A; siamo davvero felicissimi del loro arrivo.»
Infine, un pensiero rivolto alla tournée in Australia e al calore della tifoseria rosanero sparse nel mondo:
«L’Australia? Sappiamo bene quanti palermitani ci siano da quelle parti: sarà una grande emozione per loro poterci vedere giocare dal vivo sul campo.»