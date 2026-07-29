Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»

Direttamente dal ritiro estivo del Palermo in Val Gardena, il giovane difensore rosanero Patryck Peda ha fatto il punto della situazione ai microfoni del TGR, raccontando le sue sensazioni e gli obiettivi in vista della nuova stagione agonistica.

Il centrale classe 2002 ha dimostrato grande determinazione, forte dell’esperienza maturata nella scorsa d’annata:

«L’anno scorso mi sono sentito importante e ho giocato tante partite. Sono un classe 2002 con grande voglia di giocare: so bene che c’è tanta concorrenza nel reparto arretrato, ma io mi sento in ottima forma. In difesa siamo rimasti praticamente gli stessi e continuo a lavorare duro per ritagliarmi il mio spazio.»