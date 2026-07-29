Serie C 2026/2027, svelati i gironi: nel Girone C arriva l’Inter U23

L’attesa è ufficialmente finita per club e tifosi della Lega Pro. In data odierna, 29 luglio 2026, sono stati formalizzati i tre raggruppamenti per la nuova stagione agonistica 2026/2027. Si tratta dell’atto formale che riaccende i riflettori sulla terza serie nazionale e delinea la griglia di partenza per le 60 squadre protagoniste.

Dopo una stagione 2025/26 conclusa con le promozioni in Serie B di Vicenza, Arezzo, Benevento e dell’Ascoli (vincitore dei play-off), il quadro si rinnova con incroci ad alta tensione e piazze storiche.





Le novità principali dei tre raggruppamenti

Girone A (Nord): Presenza confermata per la Juventus Next Gen , affiancata da club dal grande blasone come Novara, Pro Vercelli, Cittadella, Lecco, Carpi e Treviso .

Girone B (Centro): Raggruppamento di altissimo livello con lo Spezia , la seconda squadra dell’ Atalanta U23 , e piazze calde come Pescara, Perugia, Reggiana, Livorno, Ravenna e Sambenedettese .

Girone C (Sud): La vera grande sorpresa è la collocazione dell’Inter U23 nel raggruppamento meridionale. I giovani nerazzurri faranno il loro esordio in stadi infuocati e ricchi di storia contro Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Foggia, Crotone e Casertana.

GIRONE A

– ALBINOLEFFE

– ALCIONE MILANO

– ARZIGNANO VALCHIAMPO

– CARPI

– CITTADELLA

– DESENZANO

– DOLOMITI

– FOLGORE CARATESE

– GIANA ERMINIO

– JUVENTUS NEXT GEN

– LECCO

– LUMEZZANE

– NOVARA

– OSPITALETTO FRANCIACORTA

– PERGOLETTESE

– PRO VERCELLI

– RENATE

– TRENTO

– TREVISO

– UNION BRESCIA

GIRONE B

– ATALANTA U23

– CAMPOBASSO

– FORLÌ

– GROSSETO

– GUBBIO

– GUIDONIA

– LATINA

– LIVORNO

– OSTIAMARE

– PERUGIA

– PESCARA

– PIANESE

– PINETO

– RAVENNA

– REGGIANA

– SAMBENEDETTESE

– SPEZIA

– TORRES

– VADO

– VIS PESARO

GIRONE C

– ALTAMURA

– AUDACE CERIGNOLA

– BARI

– BARLETTA

– CASARANO

– CASERTANA

– CATANIA

– CAVESE

– COSENZA

– CROTONE

– FOGGIA

– GIUGLIANO

– INTER U23

– MONOPOLI

– PICERNO

– POTENZA

– SALERNITANA

– SAVOIA

– SCAFATESE

– SORRENTO