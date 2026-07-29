Serie C 2026/2027, svelati i gironi: nel Girone C arriva l’Inter U23

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
pallone serie c 26 27 (1)

L’attesa è ufficialmente finita per club e tifosi della Lega Pro. In data odierna, 29 luglio 2026, sono stati formalizzati i tre raggruppamenti per la nuova stagione agonistica 2026/2027. Si tratta dell’atto formale che riaccende i riflettori sulla terza serie nazionale e delinea la griglia di partenza per le 60 squadre protagoniste.

Dopo una stagione 2025/26 conclusa con le promozioni in Serie B di Vicenza, Arezzo, Benevento e dell’Ascoli (vincitore dei play-off), il quadro si rinnova con incroci ad alta tensione e piazze storiche.


Le novità principali dei tre raggruppamenti

  • Girone A (Nord): Presenza confermata per la Juventus Next Gen, affiancata da club dal grande blasone come Novara, Pro Vercelli, Cittadella, Lecco, Carpi e Treviso.

  • Girone B (Centro): Raggruppamento di altissimo livello con lo Spezia, la seconda squadra dell’Atalanta U23, e piazze calde come Pescara, Perugia, Reggiana, Livorno, Ravenna e Sambenedettese.

  • Girone C (Sud): La vera grande sorpresa è la collocazione dell’Inter U23 nel raggruppamento meridionale. I giovani nerazzurri faranno il loro esordio in stadi infuocati e ricchi di storia contro Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Foggia, Crotone e Casertana.

GIRONE A

– ALBINOLEFFE
– ALCIONE MILANO
– ARZIGNANO VALCHIAMPO
– CARPI
– CITTADELLA
– DESENZANO
– DOLOMITI
– FOLGORE CARATESE
– GIANA ERMINIO
– JUVENTUS NEXT GEN
– LECCO
– LUMEZZANE
– NOVARA
– OSPITALETTO FRANCIACORTA
– PERGOLETTESE
– PRO VERCELLI
– RENATE
– TRENTO
– TREVISO
– UNION BRESCIA

GIRONE B

– ATALANTA U23
– CAMPOBASSO
– FORLÌ
– GROSSETO
– GUBBIO
– GUIDONIA
– LATINA
– LIVORNO
– OSTIAMARE
– PERUGIA
– PESCARA
– PIANESE
– PINETO
– RAVENNA
– REGGIANA
– SAMBENEDETTESE
– SPEZIA
– TORRES
– VADO
– VIS PESARO

GIRONE C

– ALTAMURA
– AUDACE CERIGNOLA
– BARI
– BARLETTA
– CASARANO
– CASERTANA
– CATANIA
– CAVESE
– COSENZA
– CROTONE
– FOGGIA
– GIUGLIANO
– INTER U23
– MONOPOLI
– PICERNO
– POTENZA
– SALERNITANA
– SAVOIA
– SCAFATESE
– SORRENTO

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