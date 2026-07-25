Aggressione a Trapani: il presidente Valerio Antonini finisce in ospedale. Il club condanna il “vile agguato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
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Attimi di grande tensione e follia nel centro storico di Trapani. Nella mattinata di sabato, il presidente del Trapani Calcio 1905 e della Trapani Shark di basket, Valerio Antonini, è stato vittima di una violenta aggressione. L’imprenditore è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Antonio Abate”, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni di salute restano attentamente monitorate dal personale medico.

La dura nota del club: “Un atto inaccettabile”

A rendere nota la notizia e a ricostruire sommariamente i contorni dell’episodio è stato il club granata attraverso un comunicato ufficiale durissimo, che parla esplicitamente di una spedizione punitiva pianificata nei minimi dettagli:


“Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo.”

Nella nota, la società esprime piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine — attualmente impegnate nel ricostruire la precisa dinamica dei fatti e nell’identificare formalmente l’aggressore — e ribadisce la propria linea di tolleranza zero contro ogni forma di prepotenza: “L’FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione.”

Un episodio grave che scuote l’intero ambiente sportivo siciliano e su cui ci si attende importanti sviluppi investigativi nelle prossime ore.

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