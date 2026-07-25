Palermo: il ds del Südtirol Lovisa assiste all’amichevole col Norimberga

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
2e08b190-174e-44de-a851-f5ccd3bb4189

Un’ombra di calciomercato si allunga sugli spalti dell’amichevole tra Palermo e Norimberga. Tra gli spettatori presenti a seguire il test match dei rosanero è stata infatti notata la presenza di Matteo Lovisa, direttore sportivo del Südtirol.

Un’apparizione tutt’altro che casuale: il dirigente degli altoatesini, con ogni probabilità, si trova in Val Gardena per visionare da vicino Aljosa Vasic, che in questo primo tempo non è però sceso in campo.


Nelle ultime ore, le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti, dando il giovane centrocampista classe 2002 a un passo dal trasferimento al Südtirol con la formula del prestito. La presenza del DS biancorosso al campo rappresenta un ulteriore e chiaro indizio di come la trattativa sia in fase avanzata e possa concretizzarsi a breve

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-07-25 at 16.49.21

Palermo – Norimberga 0-1: rosanero sotto di un gol all’intervallo, decide Zuma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, rifinitura in corso: Inzaghi prova l’undici titolare per l’amichevole con il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo: visita speciale per Inzaghi, Zambrotta al campo e maglia rosanero in regalo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
1h5a2278-kopie

Gazzetta dello Sport: “Possanzini: «Südtirol, voglio una squadra protagonista. Palermo tra le favorite»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Tuttosport: “Verona, sorpasso per Compagnon. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
91db585b-f7f7-41f8-b922-b21545055db7

Giornale di Sicilia: “Palermo, l’asticella si alza: oggi il test contro il Norimberga”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Bozzolan è ufficiale, il Palermo accelera per Kamaté. Moreo resta nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
2a43bfc0bc

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Ambrosino torna al Modena. Ounas e Marina nel mirino dell’Avellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
pisa palermo brunori moreo

Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta l’obiettivo. Osti insiste, ufficiale Bozzolan”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
pedullà

Pedullà: “Il Palermo torna su Viti, il Nizza ora vuole monetizzare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (38) nikolaou

Palermo, dalla Grecia: l’OFI spinge per Nikolaou, trattativa in fase avanzata

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026

Ultimissime

2e08b190-174e-44de-a851-f5ccd3bb4189

Palermo: il ds del Südtirol Lovisa assiste all’amichevole col Norimberga

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
WhatsApp Image 2026-07-25 at 16.49.21

Palermo – Norimberga 0-1: rosanero sotto di un gol all’intervallo, decide Zuma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, rifinitura in corso: Inzaghi prova l’undici titolare per l’amichevole con il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo: visita speciale per Inzaghi, Zambrotta al campo e maglia rosanero in regalo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
1h5a2278-kopie

Gazzetta dello Sport: “Possanzini: «Südtirol, voglio una squadra protagonista. Palermo tra le favorite»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026