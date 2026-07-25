Palermo: il ds del Südtirol Lovisa assiste all’amichevole col Norimberga

Un’ombra di calciomercato si allunga sugli spalti dell’amichevole tra Palermo e Norimberga. Tra gli spettatori presenti a seguire il test match dei rosanero è stata infatti notata la presenza di Matteo Lovisa, direttore sportivo del Südtirol.

Un’apparizione tutt’altro che casuale: il dirigente degli altoatesini, con ogni probabilità, si trova in Val Gardena per visionare da vicino Aljosa Vasic, che in questo primo tempo non è però sceso in campo.





Nelle ultime ore, le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti, dando il giovane centrocampista classe 2002 a un passo dal trasferimento al Südtirol con la formula del prestito. La presenza del DS biancorosso al campo rappresenta un ulteriore e chiaro indizio di come la trattativa sia in fase avanzata e possa concretizzarsi a breve