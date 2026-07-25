Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Chelsea accelera per Kerim Alajbegovic e si avvicina al colpo. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club inglese ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di 34 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza dell’Atalanta.

L’inserimento dei Blues è stato decisivo ed è nato dalla forte stima di Xabi Alonso nei confronti del talento bosniaco classe 2007. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri è arrivata la stretta finale tra Chelsea e Bayer Leverkusen, mentre si attende la decisione definitiva del giocatore.





Il club londinese non ha avuto esitazioni, mettendo subito sul tavolo un’offerta da 34 milioni di euro. Il padre-agente di Alajbegovic si è preso qualche giorno per riflettere, dopo aver raccolto nelle ultime settimane l’interesse di numerosi club italiani e stranieri.

Il sogno del giovane bosniaco è sempre stato quello di trasferirsi in Italia, ma l’Atalanta, la società che ha lavorato con maggiore convinzione sul suo profilo, non è andata oltre un’offerta compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro. La stima di Maurizio Sarri e la volontà di Cristiano Giuntoli di portarlo in Italia non sono bastate, anche perché il Bayer Leverkusen non ha mai abbassato la richiesta iniziale di 30 milioni.

Sul fronte Chelsea resta viva anche la trattativa con il Como per Trevoh Chalobah. Come riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i lariani continuano a lavorare a un’operazione da circa 30 milioni di euro. Una volta definito questo investimento, il Como valuterà le risorse da destinare all’attacco, dove resta vivo l’interesse per Moise Kean della Fiorentina.

Più complicata, invece, la cessione di Ignace Van der Brempt. Al momento, infatti, manca ancora l’intesa tra il difensore e il Sassuolo.

Novità anche in casa Torino. Il Corriere dello Sport riferisce che i granata hanno ormai in pugno il portiere Lucas Perri e hanno chiuso l’accordo con il difensore svizzero Eray Cömert, svincolato dopo l’esperienza al Valencia. Per l’arrivo di Perri si attende soltanto che il club inglese definisca l’acquisto del sostituto, individuato in James Trafford del Manchester City.

In Turchia, invece, è ormai tutto pronto per la firma di Momo Salah con il Besiktas. Dopo le polemiche dei giorni scorsi è stato raggiunto anche l’accordo sulle commissioni con l’entourage del calciatore. L’attaccante percepirà circa 10 milioni di euro a stagione e firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione.

Il Monza ha nel frattempo formalizzato l’arrivo del giovane attaccante Gustavo Varela dal Benfica. L’operazione è stata conclusa per 3,5 milioni di euro.

Infine il Cagliari continua a lavorare per rinforzare la difesa. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport conferma che Raphael Kofler resta la priorità dei rossoblù, con i contatti che proseguono per cercare di abbassare le richieste economiche del Südtirol.