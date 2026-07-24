Da Pisa: “Palermo, offerto ricco biennale a Moreo”

Il futuro di Stefano Moreo potrebbe essere lontano da Pisa. Secondo quanto riportato da Michele Bufalino su QuiNewsPisa.it, il Palermo è tornato con decisione sull’attaccante nerazzurro, mettendo sul tavolo un’importante proposta contrattuale.

Come riferisce Michele Bufalino su QuiNewsPisa.it, il club rosanero avrebbe offerto a Moreo un contratto biennale con opzione per una terza stagione, una proposta che starebbe facendo riflettere il centravanti, chiamato ora a valutare il proprio futuro.





Un indizio arriva anche dall’ultima amichevole del Pisa contro il Pavia, nella quale Moreo è rimasto a riposo e non è stato impiegato.

Secondo Michele Bufalino su QuiNewsPisa.it, il Pisa preferirebbe trattenere l’attaccante, considerato un elemento importante sia dal punto di vista tecnico sia per il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. Tuttavia, davanti a un’offerta concreta da parte del Palermo, il club nerazzurro potrebbe essere costretto a fare anche valutazioni di natura economica.

La situazione resta quindi da seguire nei prossimi giorni, con il Palermo che continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e Moreo che rappresenta uno dei profili valutati dalla dirigenza rosanero.