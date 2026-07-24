Il Messaggero: “Volpato nei guai in Australia: positivo alla cocaina, rischia fino a quattro anni di stop”

Christian Volpato è finito nei guai in Australia e la vicenda rischia di avere conseguenze pesanti anche sulla sua carriera. Come riporta Il Messaggero, il trequartista di 22 anni del Sassuolo e della Nazionale australiana è stato fermato durante la notte a Sydney da una pattuglia della polizia del Nuovo Galles del Sud.

Il calciatore si trovava alla guida di una BMW Coupé che percorreva l’Anzac Bridge a 109 chilometri orari, ben oltre il limite di 60. Durante i controlli effettuati dagli agenti, l’alcoltest ha dato esito negativo, mentre il test preliminare antidroga avrebbe rilevato la presenza di cocaina.





Secondo quanto riferisce Il Messaggero, gli agenti hanno raccolto un secondo campione di saliva, che dovrà essere sottoposto alle analisi definitive. In attesa dei risultati e della conclusione delle indagini, Volpato è stato multato per l’eccesso di velocità e gli è stata sospesa la patente.

A complicare ulteriormente la posizione del giocatore c’è un altro episodio avvenuto soltanto due ore prima. Come sottolinea Il Messaggero, Volpato era già stato sanzionato per un’altra infrazione legata all’alta velocità.

Al momento non è stata formulata alcuna imputazione penale nei suoi confronti. La situazione resta però particolarmente delicata dal punto di vista sportivo, considerate le rigide norme antidoping previste dalla Federcalcio australiana.

Il regolamento stabilisce che gli atleti e i dirigenti risultati positivi a sostanze proibite, in assenza di un’esenzione per uso terapeutico, possano ricevere una squalifica fino a quattro anni. Una conseguenza che, evidenzia ancora Il Messaggero, potrebbe rappresentare un ostacolo molto serio per il prosieguo della carriera di Volpato.

Il trequartista aveva scelto di cambiare nazionalità sportiva, lasciando l’Italia per rappresentare l’Australia, con cui ha anche disputato l’ultimo Mondiale. Adesso resta in attesa dell’esito delle analisi definitive, decisive per chiarire la sua posizione.