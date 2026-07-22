Frosinone, Castagnini su Desplanches: «Con lui abbiamo aggiunto un profilo competitivo»

Il direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini, ha parlato anche del reparto portieri durante un’intervista rilasciata dal ritiro dei ciociari sul Terminillo, soffermandosi sull’arrivo di Sebastiano Desplanches dal Palermo.

Al dirigente giallazzurro è stato chiesto se la coesistenza tra Desplanches e Palmisani, entrambi giovani e desiderosi di trovare spazio, possa rappresentare un rischio.





Castagnini, però, ha escluso qualsiasi problema, spiegando la scelta del club:

«Se prendevo un portiere già fatto, o forte, era la stessa cosa. Con Desplanches abbiamo messo dentro un profilo competitivo, che possa eventualmente giocare anche lui. Ma nel calcio c’è sempre la competizione».

Parole che confermano la fiducia del Frosinone nelle qualità dell’estremo difensore di proprietà del Palermo, arrivato in prestito per trovare continuità e accumulare esperienza in vista del futuro.