Milan, omaggio a Inzaghi nella nuova maglia: il tecnico del Palermo protagonista del teaser
Filippo Inzaghi torna simbolicamente a vestire i colori del Milan. L’attuale allenatore del Palermo è infatti il protagonista del teaser pubblicato dal club rossonero per annunciare la nuova seconda maglia della stagione 2026/27, che sarà presentata ufficialmente martedì 21 luglio.
Una scelta dal forte valore simbolico. La divisa rende omaggio alla storica Champions League conquistata dal Milan nel 2007 ad Atene, due anni dopo la dolorosa finale persa a Istanbul. Il design è caratterizzato da un motivo a forma di ali di fenice, simbolo di rinascita, mentre sul retro del colletto campeggia la scritta “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”, chiaro riferimento alla rivincita europea firmata anche da una doppietta di Superpippo nella finale contro il Liverpool.
Nel video promozionale compare proprio Inzaghi, volto iconico di quella notte di Atene e oggi alla guida del Palermo, richiamando uno dei capitoli più gloriosi della sua carriera da calciatore.
La nuova seconda maglia presenta inoltre dettagli dorati, assenti dalla stagione 2016/17, che richiamano il centenario dello stadio San Siro. Tra gli elementi distintivi spicca anche una corona d’alloro che circonda lo stemma del club.
Un riconoscimento prestigioso per Filippo Inzaghi, che mentre prepara il Palermo alla nuova stagione continua a rappresentare una delle figure più leggendarie della storia recente del Milan.
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