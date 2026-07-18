Milan, omaggio a Inzaghi nella nuova maglia: il tecnico del Palermo protagonista del teaser

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 093857

Filippo Inzaghi torna simbolicamente a vestire i colori del Milan. L’attuale allenatore del Palermo è infatti il protagonista del teaser pubblicato dal club rossonero per annunciare la nuova seconda maglia della stagione 2026/27, che sarà presentata ufficialmente martedì 21 luglio.

Una scelta dal forte valore simbolico. La divisa rende omaggio alla storica Champions League conquistata dal Milan nel 2007 ad Atene, due anni dopo la dolorosa finale persa a Istanbul. Il design è caratterizzato da un motivo a forma di ali di fenice, simbolo di rinascita, mentre sul retro del colletto campeggia la scritta “Dopo Istanbul c’è sempre Atene”, chiaro riferimento alla rivincita europea firmata anche da una doppietta di Superpippo nella finale contro il Liverpool.


Nel video promozionale compare proprio Inzaghi, volto iconico di quella notte di Atene e oggi alla guida del Palermo, richiamando uno dei capitoli più gloriosi della sua carriera da calciatore.

La nuova seconda maglia presenta inoltre dettagli dorati, assenti dalla stagione 2016/17, che richiamano il centenario dello stadio San Siro. Tra gli elementi distintivi spicca anche una corona d’alloro che circonda lo stemma del club.

Un riconoscimento prestigioso per Filippo Inzaghi, che mentre prepara il Palermo alla nuova stagione continua a rappresentare una delle figure più leggendarie della storia recente del Milan.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Altre notizie

Screenshot 2026-07-18 085619

Frosinone, Desplanches è arrivato per le visite mediche: prestito dal Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia più moduli: mercato decisivo per completare il puzzle”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 083009

Repubblica: “La maglia che sa di Zagara. Uno show all’ortofrutticolo con Miccoli e street food”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 082441

Repubblica “Palermo, Inzaghi alza i ritmi: contro l’Ingolstadt un test per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, contro l’Ingolstadt un altro banco di prova per il 4-2-3-1 di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 080715

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin e Bozzolan a un passo. Rao resta il primo obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 075442

Giornale di Sicilia: “Barbera, Lagalla rompe lo stallo: via alla riduzione della concessione Sipet”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
resizer (2)

La Sicilia: “Barbera, il Comune accelera: Sipet fermata, la convenzione va avanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
7c43f7e56c

Corriere dello Sport: “Besiktas-Salah, accordo vicino. Belotti saluta il Cagliari, Como insiste per Chalobah”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin è il nuovo vice Joronen. Rao resta il primo obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Cagliari, Belotti non supera le visite mediche: l’ex rosa non verrà tesserato

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
images (1)

Il Palermo presenta la nuova maglia “Zagara”: festa al Mercato Ortofrutticolo con Fabrizio Miccoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-18 093857

Milan, omaggio a Inzaghi nella nuova maglia: il tecnico del Palermo protagonista del teaser

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 085619

Frosinone, Desplanches è arrivato per le visite mediche: prestito dal Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Palermo Bari (8) sala cheddira

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria scatenata: arrivano Lauritsen e Ravanelli. Padova su Cheddira”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
palermo pescara 5-0 (6) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia più moduli: mercato decisivo per completare il puzzle”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Screenshot 2026-07-18 083009

Repubblica: “La maglia che sa di Zagara. Uno show all’ortofrutticolo con Miccoli e street food”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026