Giornale di Sicilia: “Palermo, contro l’Ingolstadt un altro banco di prova per il 4-2-3-1 di Inzaghi”

Il Palermo torna in campo per proseguire il percorso di crescita nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oggi alle 16 i rosanero affronteranno l’Ingolstadt al centro sportivo Mulin da Coi nella seconda amichevole estiva, dopo il convincente 8-0 rifilato al Gherdëina. La gara sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale del club.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’avversario rappresenterà un test decisamente più impegnativo. L’Ingolstadt, formazione della terza serie tedesca, può contare su due settimane di preparazione in più rispetto ai rosanero e vanta anche un recente passato in Bundesliga, fattori che renderanno la sfida più indicativa per valutare i progressi della squadra di Filippo Inzaghi.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico dovrebbe riproporre l’alternanza degli uomini tra primo e secondo tempo, sperimentando nuove soluzioni soprattutto in difesa e a centrocampo. Dopo le coppie Bani-Magnani e Peda-Ceccaroni viste contro il Gherdëina, potrebbero esserci nuove combinazioni, così come in mediana dopo le prove con Estevez-Gomes e Segre-Ranocchia. Più limitate, invece, le alternative sugli esterni offensivi, reparto che attende ancora un rinforzo dal mercato. In attesa dei nuovi acquisti, spazio ai giovani della Primavera, con Avena possibile alternativa ad Augello e Anghileri pronto a ricoprire il ruolo di vice Pohjanpalo.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella giornata di ieri la squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento proseguendo il lavoro sul 4-2-3-1. Al centro sportivo era presente anche il presidente Dario Mirri, arrivato in Val Gardena, mentre prima dell’allenamento Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti hanno fatto il punto sulle prossime operazioni di mercato.

Infine, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia riferisce che il Palermo ha ufficializzato data e sede della presentazione della nuova maglia “Zagara”. Il kit verrà svelato il 24 luglio alle ore 19 al Mercato Ortofrutticolo di Palermo, alla presenza dell’ex capitano Fabrizio Miccoli e di altri ospiti.