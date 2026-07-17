Palermo, Stefano De Angelis è il nuovo allenatore della Primavera

Il Palermo FC riparte da Stefano De Angelis per la guida della formazione Primavera. Il club rosanero ha ufficializzato nella giornata di oggi l’affidamento della panchina del settore giovanile al tecnico, che raccoglie l’eredità di Cristiano Del Grosso in vista della stagione 2026-2027.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha annunciato il cambio alla guida della Primavera, ringraziando Del Grosso per il lavoro svolto durante la sua esperienza in rosanero e per l’impegno profuso nella crescita dei giovani talenti.





Contestualmente, il Palermo ha dato il benvenuto a De Angelis. Il nuovo allenatore è stato accolto dal City Football Group, dal presidente Dario Mirri e da tutta la famiglia rosanero, che gli hanno augurato buon lavoro per la nuova avventura.

L’arrivo di De Angelis rappresenta un nuovo capitolo per il vivaio del Palermo, considerato un settore strategico per la valorizzazione dei giovani calciatori e per la costruzione del futuro del club. Al tecnico spetterà il compito di guidare la Primavera nel prossimo campionato, puntando sia ai risultati sportivi sia alla crescita dei ragazzi destinati a rappresentare il futuro della prima squadra.