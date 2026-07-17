Scomparsa Valentina Baldini: il cordoglio del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
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Ecco quanto si legge:

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Baldini, figlia dell’ex allenatore rosanero Silvio.

Valentina è stata per la sua famiglia una straordinaria fonte di ispirazione, capace di trasmettere ogni giorno una profonda lezione di amore incondizionato e forza. Un bagaglio di valori che il tecnico ha spesso condiviso con i calciatori e con il Club rosanero, che per questo si stringe ancora più forte al dolore dei familiari”.


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